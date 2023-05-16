Ця покупка обійдеться Німеччині в $8,5 млрд.

Влада США схвалила продаж Німеччині вертольотів "Чинук" на загальну суму $8,5 млрд.

Дана покупка хоч і зроблена на тлі війни в Україні, проте не має до цього ніякого відношення, пише Голос Америки. Домовленість передбачає поставку Німеччині 60 вертольотів "Чинук" з двигунами і запасними частинами, включно з системами попередження про ракетну атаку.

За рахунок покупки цих вертольотів Німеччина має намір розширити можливості військових перевезень великої вантажопідйомності і сприяти стримуванню регіональних загроз.

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Вертольоти не призначені для використання в Україні.

У Держдепартаменті США зазначили, що ця поставка узгоджується із зовнішньою політикою і нацбезпекою США, підвищуючи при цьому безпеку союзника по НАТО, який "є важливою силою для політичної та економічної стабільності в Європі.

Вертоліт"Чинук"

"Чинук" - основний важкий вертоліт армії США, який використовується для перевезення військ і техніки. Широко експлуатується з початку 1960-х років і перебуває на озброєнні понад 20 країн світу.

Екіпаж складається з 2-3 осіб (2 пілоти, борттехнік або командир операції). Пасажиромісткість: 33-55 солдатів або 24 лежачих хворих з двома супроводжуючими.

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