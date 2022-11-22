Рішення було ухвалено у відповідь на резолюцію Ради керуючих МАГАТЕ щодо іранської ядерної програми.

На дев'ятому місяці повномасштабного російського вторгнення в Україну Іран приступив до збагачення урану до 60% на іранському ядерному об'єкті в Фордо.

Про це повідомило Державне агентство ISNA з посиланням на організацію з атомної енергії Ірану, зазначивши при цьому, що відповідне рішення було ухвалено у відповідь на резолюцію Ради керуючих МАГАТЕ щодо іранської ядерної програми, проект якої був розроблений Сполученими Штатами та "євротройкою" (Великобританія, Франція та Німеччина).

Агентство також підтвердило факт використання каскаду центрифуг IR-2m і IR-4 для збагачення урану в Натанзі.

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Як повідомляє Bbloomberg, цей крок поповнить іранські запаси високозбагаченого палива, вже виробленого в Натанзі, головному центрі збагачення урану в країні.

Атомна ескалація в Ірані веде до небезпечної кризи.

Непрямі переговори Ірану з США, спрямовані на відновлення угоди 2015 року, що обмежує ядерну діяльність Тегерана в обмін на ослаблення санкцій, зайшли в глухий кут на кілька місяців на тлі зростання напруженості через військову підтримку Ісламською Республікою війни Росії проти України.

Іран та збагачення урану:

1 січня 2021 року генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі повідомив раду керуючих агентства і Раду Безпеки ООН про намір Ірану почати збагачення урану до 20%.

4 січня офіційний представник іранського уряду Алі Рабії заявив, що Тегеран запустив у Фордо процес збагачення урану до рівня 20%.

12 жовтня 2022 року в Натанзі почалося збагачення урану на третьому каскаді центрифуг IR-6.

Згідно зі звітом, Іран повідомив МАГАТЕ про те, що має намір додатково змонтувати в Натанзі три каскади центрифуг IR-2m на додаток до 12 каскадів, установка яких вже була запланована. У МАГАТЕ поінформували, що на об'єкті було встановлено каскад центрифуг IR-4 і шість каскадів центрифуг IR-2m, проте тоді вони ще не використовувалися для збагачення урану.

17 листопада Рада керуючих МАГАТЕ прийняла резолюцію США і "євротройкі", в якій міститься заклик до виконання зобов'язань в рамках Угоди про гарантії за Договором про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ).

МАГАТЕ зажадало від Ірану в терміновому порядку пояснити походження ядерного матеріалу, виявленого на незадекларованих об'єктах в країні, надати документацію і доступ до цих об'єктів. З 35 країн, представлених в Раді регулятора, 26 висловилися за прийняття резолюції, п'ять утрималися, Росія і Китай проголосували проти.

Війна в Україні та позиція Ірану:

Росія активно застосовує іранські безпілотники Shahed-136 для ударів по українських містах і об'єктах критичної інфраструктури.

Спікер Командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Гнат заявити, що станом на 9 листопада 2022 року Росія випустила територією України понад 400 іранських дронів-камікадзе з моменту їх першого застосування.

Раніше повідомлялося, що під час вивчення одного зі збитих дронів виявилося, що в ньому є деталі понад 30 європейських і американських компаній. Найбільше в них використовувалися американські запчастини.

19 листопада 2022 року The Washington Post з посиланням на дані розвідок США повідомив про те, що Росія та Іран домовилися щодо виробництва дронів на території РФ.

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