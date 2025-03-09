США та Україна на межі потрясіння, цього тижня з'явиться чіткий фокус, - CNN

На переговорах у Ер-Ріяді американська сторона, як очікується, окреслить чіткість формулювань щодо миру в Україні.

Впродовж останніх двох тижнів між США та Україною сталися настільки значущі зміни, що їх важко осмислити. Київ та його союзники сподіваються, що цей удар Вашингтона був лише спробою привернути увагу. Що припинення військової допомоги та обміну розвідданими з боку США, а також вимога передати частину корисних копалин країни як погашення можливого боргу та публічні вибачення президента України — це лише тактичний маневр. Що все це є жорсткою риторикою напередодні складних переговорів, пише СNN.

"Відправна точка"

Однак на поверхню виходить глибша зміна, яку Європа зустріла без ентузіазму і з якою намагається змиритися. Адміністрація Дональда Трампа тепер позиціонує себе не як союзника України та її європейських партнерів, а як посередника між ними та Москвою, сподіваючись відновити Росію як гравця на міжнародній арені. Президент США заявив, що "серйозно розглядає" можливість запровадження нових санкцій проти Москви, проте жодних реальних дій поки що не вжито. Наразі Кремль отримував лише стимулюючі пропозиції, але не стикався з покараннями.

Існують великі сподівання, що зустріч у вівторок в Ер-Ріяді за участю держсекретаря США Марко Рубіо, радника з питань національної безпеки Майка Вальца та української делегації на чолі з Володимиром Зеленським зможе покращити відносини між Вашингтоном і Києвом. Однак на цю зустріч покладають надто великі очікування.

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США прагнуть підписати домовленості щодо українських корисних копалин, які символізують американські амбіції щодо українських природних ресурсів. Проте найголовніше — Білий дім має нарешті пояснити, яким він бачить мир.

Видання наголошує, що у цьому питанні найбільше невизначеності. Трамп вимагає, щоб Зеленський "дотримувався миру", але невідомо, що саме він має на увазі.

Представник Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог заперечує, що в основі переговорів лежить мирний план, обговорюваний у Стамбулі в березні 2022 року, який провалився через масові вбивства українських цивільних в Бучі. Але він визнав, що той документ є "принаймні відправною точкою".

Капітуляція

Проєкт цієї угоди вимагав від України відмови від вступу в НАТО, що закріплено в її конституції, а також серйозних культурних поступок, включаючи надання російській мові офіційного статусу.

Найбільше ж загроз викликають положення щодо обмеження чисельності української армії. По суті, ця угода не просто нав’язувала мир на умовах Кремля. Видання пише про цей проєкт так:

"Його суть полягала в капітуляції. Не в плані підпорядкування миру. Але в усуненні здатності України переконливо захищатися у випадку, якщо Росія, як Україна каже, що це робила більше 20 разів за останнє десятиліття, порушить перемир'я і нападе знову".

Зустріч у вівторок в Ер-Ріяді не буде просто формальністю. Саме там може стати зрозуміло, яким бачить мир Трамп і наскільки він збігається з інтересами Москви.

Водночас видання наголошує, що бізнесові переговори відрізняються від політичних. У бізнесі контракт захищений законами і судами. Якщо угода порушується, є механізми правового захисту. Однак у відносинах із Росією, яка не визнає верховенства права, це не працює. Кремль традиційно використовує переговори для виграшу часу і продовження своїх військових цілей.

Попри все це, політика США нині будується на вірі Трампа в те, що Путіну можна довіряти і що він справді прагне миру.

Вплив цього переконання вже проявляється. Українські війська ризикують втратити стратегічний плацдарм у районі Курська, що давав їм перевагу на переговорах. Якщо він буде втрачений, північнокорейські та російські військові, що діють там, зможуть переключити увагу на інші ділянки фронту.

Одночасно загострюються ракетні удари по українських містах. Попри заяви Трампа про можливі санкції проти Москви, якщо вона продовжить бомбардувати Україну, атаки лише посилилися.

На даний момент зміни у ставленні США до Києва в основному проявляються у дипломатичних маневрах. Однак цього тижня може стати зрозуміло, що саме Трамп має на увазі під "миром". І тоді наслідки цих переговорів перестануть бути суто теоретичними, а перетворяться на нові втрати для України.

Переговори в Саудівській Аравії

Нагадаємо, раніше Зеленський заявляв, що на майбутній зустрічі в Саудівській Аравії з української сторони "буде чітке налаштування на конструктив":

"Сподіваємося, що вдасться обговорити й узгодити необхідні рішення та кроки. Україна прагне миру від першої ж секунди цієї війни. На столі абсолютно реалістичні пропозиції. Головне - рухатися швидко і результативно".

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