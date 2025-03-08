Президент розкрив склад української делегації.

Україна постійно перебуває в контакті з американською командою, триває підготовка до зустрічі делегацій у Саудівській Аравії. Про це розповів президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні до українців 8 березня.

"Упевнений, що зустріч буде результативною: ми в Україні на це налаштовані. Дуже... Зробимо все, щоб українські інтереси були враховані - враховані так, як потрібно", - заявив він.

Водночас президент нагадав, що у складі української делегації будуть керівник Офісу президента Андрій Єрмак, міністр закордонних справ Андрій Сибіга, міністр оборони Рустем Умєров, ще кілька представників дипломатичного корпусу України, а також заступник керівника ОПУ Павло Паліса - бойовий командир, який "дуже добре знає фронт, знає ситуацію в бригадах".

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Нагадаємо, раніше Зеленський заявляв, що на майбутній зустрічі в Саудівській Аравії з української сторони "буде чітке налаштування на конструктив":

"Сподіваємося, що вдасться обговорити й узгодити необхідні рішення та кроки. Україна прагне миру від першої ж секунди цієї війни. На столі абсолютно реалістичні пропозиції. Головне - рухатися швидко і результативно".

На цей час є інформація про те, що зустріч відбудеться 11 березня в Джидді.

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