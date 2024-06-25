Міллер зазначив, що будь-які втрати цивільного населення під час війни викликають сум.

За словами представника держдепартаменту США, заяви Росії про те, що США стояли за нещодавніми ударами в Криму, є "сміховинними" і "перебільшеними".

Під час брифінгу в Держдепі США прес-секретареві Метью Міллеру поставили запитання про заяви Росії, які, за його словами, були необґрунтованими і неправильними, пише Sky News.

"У мене немає жодної оцінки основної атаки, зокрема того, хто несе за неї відповідальність. Але ви бачили, як у минулому Росія робила безглузді заяви про відповідальність. Напевно, ви пам'ятаєте, що після теракту в Москві в березні вони звинуватили США, незважаючи на те, що США попередили їх про напад. Для Москви немає нічого незвичайного в безглуздих, гіперболічних заявах про відповідальність, які не ґрунтуються на фактах", - сказав він.

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Міллера раніше запитували про удари в Криму, на що він сказав, що США шкодують про будь-які жертви серед цивільного населення у триваючій війні.

Говорячи про постачання зброї Україні, Міллер додав: "Ми постачаємо зброю Україні, щоб вона могла захистити свою суверенну територію від збройної агресії, зокрема в Криму, який, звісно, є частиною України. Росія могла б зупинити цю війну сьогодні і покласти край стражданням, спричиненим війною, яку вона розв'язала, якби вона припинила окупацію суверенної української території і припинила напади на мирне населення".

Удар по Криму 23 червня

За офіційними даними, четверо людей загинули і близько 150 дістали поранення внаслідок нападу, коли уламки ракет впали на пляж у Севастополі в окупованому Криму.

Міністерство оборони Росії заявило, що ракети, використані Україною, були ракетами ATACMS, поставленими США, і заявило, що їх запрограмували американські фахівці.

Прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков заявив журналістам у Москві, що "залучення США, пряме втручання, внаслідок якого гинуть російські громадяни, не може бути без наслідків".

Ситуацію в Криму прокоментував радник глави ОП Михайло Подоляк, звинувативши Росію в спробі прикритися цивільними на території тимчасово окупованого півострова.

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