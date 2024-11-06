Для запуску вперше застосували систему ALCS, відому як Looking Glass.

Космічні війська Сполучених Штатів Америки успішно запустили міжконтинентальну балістичну ракету Minuteman III, призначення якої - доставка ядерних зарядів. Запуск відбувся з бази Ванденберг (штат Каліфорнія) о 23:01 за місцевим часом, збігшись із завершенням голосування на президентських виборах у США.

"Ракета, звісно без ядерного навантаження, подолала близько 6800 км до випробувального полігону протиракетної оборони армії США на Маршаллових островах у Тихому океані. Він є унікальним для США місцем, куди цілять міжконтинентальними балістичними ракетами", - пише Defence Express.

Йдеться, що LGM-30 Minuteman III залишається єдиною шахтною міжконтинентальною ракетою США з радіусом дії до 14 000 км, здатною доставляти ядерні заряди як моноблочні, так і роздільні.

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Звертається увага на те, що для її запуску вперше застосували систему Airborne Launch Control System (ALCS), відому як Looking Glass. Пілоти 625-ї ескадрильї з авіабази Оффутт (штат Небраска) перебували на борту літака E-6B Mercury, щоб продемонструвати надійність та ефективність системи ALCS. Тобто, йдеться за повітряний командний пункт з якого передаються коди на запуск Minuteman III, балістичних ракет з підводних човнів та використання повітряних сил для завдання ядерного удару.

За даними експертів, ALCS виконує альтернативну роль передачі команд, зокрема, в разі, якщо стандартні наземні підрозділи знищені або недоступні.

"Щобільше, у випадку із Minuteman III він використовується "через голову" наземних розрахунків. Це зроблено на той випадок, якщо вони знищені чи не можуть з інших причин здійснити запуск, зокрема і через відмову, або якщо всі підземні кабелі до пускової шахти, за якими передається команда на старт, розірвані", - наголошують експерти.

Тобто йдеться за ситуацію, коли по США вже нібито завдано ядерного удару, уражена структура управління, не існує Білого дому разом з Вашингтоном. Щобільше, не відповідає основний підземний командний центр Стратегічного командування США під авіабазою Оффутт та резервні командні пункти.

Тобто, за такими умовами, як пояснюють аналітики, команда на ядерний удар буде передана за допомогою ALCS з літака E-6B Mercury. Загалом у розпорядження США є 16 таких літаків. Для зв'язку вони використовують дуже широкий спектр частот - від наддовгих радіохвиль до ультрависокочастотних. Defence Express пише:

"Перші необхідні для зв'язку із підводними човнами на глибині, для чого літак розмотує величезну антену довжиною, за різними даними у 4,5 чи 8 км, другі - для зв'язку із пуковими Minuteman III".

Йдеться, що сам літак створений на базі Boeing 707-300, його екіпаж - 22 особи під керівництвом генерала повітряних сил чи адмірала ВМС.

Завдяки системі дозаправлення у повітрі, тривалість польоту цього літака обмежена лише ресурсом безперебійної роботи двигунів та можливостей членів екіпажу.

Військові аналітики припускають, що у будь-який момент в небі США має перебувати щонайменше один E-6B Mercury.

Російська зброя - останні новини

Нагадаємо, перша участь російського винищувача Су-57 на міжнародному авіашоу Airshow China 2024 у Чжухає (Китай) продемонструвала значне відставання авіаційної техніки РФ від сучасних стандартів, зокрема - від вимог п'ятого покоління. Виявилося, що попри заяви Росії про новітні технології, цей літак не виправдовує високих очікувань, що засвідчили й численні відеоматеріали, зроблені китайськими глядачами.

Китайські користувачі та експерти критикують Су-57 головним чином через низьку якість збірки та сумнівний рівень стелс-технологій. Зокрема, на фюзеляжі Су-57 помітно багато болтів, шви панелей нерівні, а також різняться типи кріплень, що вражає низьку технологічність. Деякі важливі компоненти, такі як інфрачервона система виявлення, були відсутні, що також викликає сумніви щодо його повноцінної функціональності та відповідності п'ятому поколінню винищувачів.

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