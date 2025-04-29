У Штатах знову наголосили на необхідності припинити вогонь.

Сполучені Штати Америки вийдуть з переговорного процесу щодо припинення війни, якщо Російська Федерація та Україна не продемонструють прогрес.

Про це під час брифінгу заявила прес-секретарка Державного департаменту Сполучених Штатів Америки Теммі Брюс, посилаючись на заяву державного секретаря Марко Рубіо. За її словами, за відсутності прогресу Вашингтон залишить роль посередників:

"Ми зараз перебуваємо в такому стані, коли обидві сторони повинні надати конкретні пропозиції щодо того, як покласти край цьому конфлікту. Як ми будемо діяти далі - це рішення, яке зараз належить президенту. Якщо не буде прогресу, ми відійдемо як посередники в цьому процесі".

Речниця Держдепу нагадала, що Білий дім виступає за повне, а не триденне, припинення вогню, а також засудила участь солдатів Північної Кореї у війні проти України. За її словами, є й інші країни, які "сприяють цій бійні".

Відео дня

США невдоволені темпом переговорів

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки вже заявляли про готовність вийти з мирних переговорів, якщо сторони не демонструватимуть поступу. Віцепрезидент Джей Ді Венс сказав, що Вашингтон не підтримуватиме безкінечний конфлікт і очікує від України та Росії готовності до компромісів.

Згідно з даними ЗМІ, американський проєкт мирної угоди передбачає замороження лінії фронту та певні поступки з боку України, включно з відмовою від вступу до НАТО.

Київ ще на початку переговорів погодився на головну умову Дональда Трампа - припинити вогонь на фронті. Водночас Москва відмовляється, оголошуючи "святкові перемир'я", яких не дотримується.

Вчора кремлівський правитель Путін оголосив про запровадження триденного перемир’я, яке триватиме з 8 до 11 травня. У Вашингтоні розкритикували його, зазначивши, що прагнуть повного припинення вогню.

Вас також можуть зацікавити новини: