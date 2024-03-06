Заміну західних комплектуючих російськими вдається проводити без зміни розмірних характеристик плат та засобів підключення.

Росіяни почали більш масового використовувати мікроелектроніку власного виробництва у продукції свого ОПК. Про це повідомляє Defense Express з посиланням на звіт, у якому експерти проаналізували блоки супутникової навігації СН-99.

Такі блоки росіяни використовують у крилатих ракетах та інших системах озброєнь. "‎На субмодулі приймання сигналів супутникової навігації мікросхема командного пристрою вироблена у "НИИ Космического приборостроения", а приймачі сигналів – АТ "Российский институт радионавигации и времени", що входить до "Алмаз-Антей"", – йдеться у повідомленні.

П’єзоелектричні фільтри та конвертор напруги також виробили в РФ. При цьому Росія все ще залежить від електроніки з Заходу: аналіз показав, що на СН-99 присутні багато чипів від компаній зі США. Цікаво, що при збиранні плат росіяни знищують маркування, щоб приховати походження.

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Також експерти звернули увагу на те, що для блока СН-99 здійснили "кустарну" доробку, що дозолило збільшити кількість каналів зв'язку із супутниками з 24 до 50.

На думку спеціалістів, заміна західних комплектуючих російськими не призводить до падіння характеристик зброї, адже росіяни змогли зберегти розмірні характеристики плат та засобів підключення.

У той же час сам факт такої заміни говорить про те, що росіяни все частіше стикаються з ефектом від санкцій. Це може суттєво позначитись на їх обороноздатності у довгостроковій перспективі.

У лютому стало відомо, що росіяни досі отримують з Європи заборонені санкціями військові технології.

Майже чверть товарів високого пріоритету вартістю 450 млн євро, які надійшли до РФ з Євросоюзу за перші дев'ять місяців 2023 року, відправили безпосередньо з Європи.

А у минулому році повідомлялось, що виготовлені в ЄС та інших країнах чіпи та мікросхеми доставляють до РФ через треті країни, такі як Казахстан, Туреччина чи Об'єднані Арабські Емірати.

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