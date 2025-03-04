Вони почали діяти лише сьогодні.

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп розглядає можливість послаблення мит для Мексики та Канади.

Про це в інтерв'ю Fox Business розповів американський міністр торгівлі Говард Лутнік. За його словами, вже завтра адміністрація Трампа може оголосити про зниження тарифів на мексиканські та канадські товари, що підпадають під дію Північноамериканської угоди про вільну торгівлю:

"І мексиканці, і канадці сьогодні весь день говорили зі мною по телефону, намагаючись донести, що для них буде краще. І президент слухає, тому що ви знаєте, що він дуже, дуже справедливий і дуже розумний".

На думку міністра, Трамп збирається домовитися з цими країнами. Він зазначив, що цього разу йдеться не про паузу у веденні мит. "Я думаю, що він розуміє: ви робите більше, а я якось зустрінуся з вами посередині".

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США запровадили нові мита

Нагадаємо, у лютому президент Дональд Трамп оголосив про запровадження 25% мит на більшість товарів, імпортованих з Канади та Мексики, починаючи з 4 березня.

У відповідь Канада оголосила про запровадження 25% мит на американські товари на суму близько 30 мільярдів канадських доларів, з можливістю розширення до 155 мільярдів доларів у найближчі три тижні.

Президент Мексики Клаудія Шейнбаум також заявила про намір вжити економічних заходів у відповідь на дії США.

Ці заходи викликали значну стурбованість серед економістів, які попереджають про можливі негативні наслідки для економік трьох країн, зокрема щодо ланцюгів постачання та споживчих цін.

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