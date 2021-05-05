99-річний герцог помер від "старості". Свідоцтво про смерть видав очільник королівської медичної служби сер Г'ю Томас.

Майже через місяць після смерті чоловіка королеви Великої Британії Єлизавети II — герцога Единбурзького — оприлюднили його свідоцтво про смерть.

Як пише The Telegraph, в документі зазначено, що 99-річний герцог помер від "старості". Свідоцтво видав очільник королівської медичної служби сер Г'ю Томас.

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У Британії ця причина смерті вказується у випадках, коли пацієнти старші 80 років і якщо лікар особисто дбав про них. Це означає, що у принца Філіпа не було жодних інших захворювань або травм, які б прискорили його смерть, і недавня операція на серці не мала стосунку до його смерті.

Смерть герцога Единбурзького була зареєстрована в королівському окрузі Віндзор і Мейденгед його особистим секретарем бригадним генералом Арчі Міллер-Бейквеллом 13 квітня, через чотири дні після його смерті.

Нагадаємо, що герцог Единбурзький помер 9 квітня в Віндзорському замку. Похорон відбувся 17 квітня у каплиці Святого Георгія.

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Автор: Вікторія Гордієнко