1 січня Сполучене Королівство Великої Британії і Північної Ірландії остаточно вийшло з Європейського Союзу.

Батько прем’єр-міністра Великої Британії Стенлі Джонсон попросив Францію надати йому громадянство. Уряд країни схвалив заяву.

Про це повідомляє Bloomberg.

Сам Джонсон-старший пояснив, що його рішення показує, наскільки британці прив’язані до Європейського Союзу, частиною якого вони більше не є.

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80-річний Стенлі Джонсон був членом Європарламенту і підтримував членство Британії у ЄС на референдумі 2016 року. Французьке громадянство дало б старшому Джонсону можливість, зокрема, вільно подорожувати й жити в будь-якій з 27 країн.

Про наміри повернути «свою французьку ідентичність» Джонсон заявив в ефірі телеканалу RTL у четвер.

«Справа не в тому, щоб стати французом. Якщо я правильно зрозумів, я француз. Моя мама народилася у Франції. Її матір була повністю француженкою, як і її дід. Тому для мене це питання повернення того, що вже мав. Я завжди буду європейцем. Без сумніву», – зауважив екс-європарламентар.

Вихід Британії з ЄС

Велика Британія формально вийшла з Євросоюзу ще 31 січня 2020 року, однак фактично до 31 грудня вона продовжувала співіснувати з ЄС практично на старих умовах - Лондон зберігав доступ до внутрішнього європейського ринку і залишався в митному союзі ЄС.

Переговори про майбутнє партнерство розпочалися 2 березня.

24 грудня Борис Джонсон повідомив, Велика Британія і Європейський Союз узгодили угоду про умови економічної співпраці після Brexit, тобто після 31 грудня 2020 року.

За його словами, угода з ЄС сприятиме захисту робочих місць у Британії і продажу британських товарів без митних тарифів та без квот на ринку Євросоюзу, а також дозволить британським компаніям і експортерам розширити бізнес з європейськими країнами.

30 грудня президент Європейської Ради Шарль Мішель та президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн від Європейського Союзу поставили свої підписи під угодою, аби вона змогла з 1 січня 2021 року застосовуватися на тимчасовій основі, поки її не розгляне Європейський парламент й остаточно не схвалить Рада ЄС.

1 січня Сполучене Королівство Великої Британії і Північної Ірландії остаточно вийшло з Європейського Союзу. Борис Джонсон 31 грудня під час новорічного звернення заявив, що Британія буде «відкритою, шляхетною, космополітичною, інтернаціоналістською країною, яка відстоюватиме вільну торгівлю» і буде «вільною країною, яка діятиме інакше і, якщо треба, краще».

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Автор: УНІАН