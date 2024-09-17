Столтенберг зазначив, що НАТО може давати Україні поради, але не командує українськими силами, і всі рішення Україна ухвалює самостійно.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг оцінив успіхи України під час Курської операції і розповів про своє до неї ставлення. В інтерв'ю Foreign Policy він зазначив, що, хоча союзники по НАТО надають військову підтримку, проте жодним чином не впливають на плани України у війні, і всі рішення українці ухвалюють самі.

"Союзники по НАТО і НАТО надають Україні безпрецедентну підтримку. Дев'яносто дев'ять відсотків військової підтримки надходить від союзників по НАТО і НАТО. І ми даємо їм поради. Ми навчаємо. Але ми не ведемо війну. Ми не командуємо українськими збройними силами. Ці важкі рішення мають ухвалювати самі українці", - сказав Столтенберг.

Він також зазначив, що Курська операція продемонструвала гнучкість і наступальні можливості українських військ, а також завдала важких втрат російським військам і підняла моральний дух українців.

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"Звичайно, на війні завжди є ризик і невизначеність. Тому я буду дуже обережний, розмірковуючи про те, як усе це розвиватиметься найближчими тижнями і місяцями. Але ми маємо пам'ятати, що українці дуже здібні", - наголосив генсек НАТО.

Він нагадав, що на початку війни побутувала думка, що Росія візьме під контроль Київ упродовж кількох днів, а Україну - упродовж кількох тижнів, але Україна не тільки втрималася, а й сама вторглася на російську територію.

"Тому я думаю, що ми повинні продовжувати довіряти українцям і їхнім рішенням на складному полі бою і театрі військових дій в умовах великої невизначеності", - підсумував Столтенберг.

Курська операція ЗСУ

Як писав Forbes, ЗСУ в Курській області розробили нову стратегію - швидко переміщатися і брати російські війська в оточення.

Минулого тижня українські війська прорвали російську оборону на новій ділянці російсько-українського кордону. І якщо вони зможуть з'єднатися з українськими силами на головній ділянці українського прориву, то вони відсічуть потенційно тисячі росіян між собою і кордоном.

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