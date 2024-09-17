У Курській області можливе оточення російських військ.

В українських сил оборони в Курській області з'явилася нова стратегія - швидко переміщатися і брати російські війська в оточення.

Як пише аналітик Forbes Девід Екс, коли минулого тижня українські війська прорвали російську оборону на новій ділянці російсько-українського кордону біля села Новий шлях, це шокувало багатьох, але тепер їхня мета стає зрозумілішою.

"Українська тактична група, очевидно, очолювана 95-ю повітряно-штурмовою бригадою, перерізає шлях праворуч у міру просування за Новий Шлях і через південні квартали найближчого російського міста, Веселе. Іншими словами, українські війська розвертаються в бік головного Курського виступу. Якщо українці, які наступають на північний схід від Нового Шляху, зможуть з'єднатися з українцями, які перебувають на головній ділянці, то вони відсічуть потенційно тисячі росіян між собою і кордоном", - пише аналітик. Відео дня

Як вказує аналітик, місцеві географічні умови сприяють спробам ЗСУ оточити російські війська. Річка Сейм утворює природний кордон уздовж більшої частини північного краю потенційної кишені, обмеженої з лівого і правого флангів наступаючими українськими військами.

При цьому ЗСУ знищили всі постійні мости через Сейм у цьому районі, тому всі російські війська на південь від Сейму - а їх там можуть бути цілі батальйони - залежать від тимчасових понтонних мостів або вузького сухопутного мосту через місто Коренєве.

Саме з цієї причини українці невпинно обстрілюють понтони, щойно росіяни їх встановлюють. З цієї ж причини українські війська наступають на Кореневе, явно маючи намір зруйнувати сухопутний міст, зазначає аналітик.

Крім того, вказує Девід Екс, співвідношення сил у Курській області також може вплинути на шанси українців на успіх у потенційному оточенні. За його розрахунками, Київ виділив близько 10 000 військовослужбовців для двостороннього вторгнення в Курськ. Москва, можливо, направила в область 38 000 військовослужбовців, але багато хто з них - погано навчені молоді призовники.

Курська область - новини

Українські військові звільнили в Курській області ще два населених пункти. Зокрема, ЗСУ зайняли села Дурівка і Вітряне, а також частину населеного пункту Журавлі. Крім того, россійське угруповання перебуває в оточенні в Кремінному.

Минулого тижня ЗСУ прорвали російський кордон на новій ділянці в Курській області. Українські сили дійшли до села Веселе і практично взяли його під свій контроль. Як писав Forbes, російський гарнізон навколо Веселого охоплює велику кількість погано підготовлених молодих призовників, і, ймовірно, саме це призвело до швидкого просування ЗСУ в цьому напрямку.

Вас також можуть зацікавити новини: