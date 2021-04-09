У КНДР стратили чиновника, який скаржився на повільну реформу освіти
Про це повідомляє видання Daily NK.
Чиновник на прізвище Пак був призначений головою спеціальної комісії, покликаної налагодити дистанційне навчання в Північній Кореї. Однак через брак необхідних ресурсів і обладнання справа майже не зрушила з мертвої точки.
Пак регулярно говорив про це іншим членам комісії. Однак, в результаті голова університету імені Кім Ір Сена Рі Гук Чхоль склав донос на чиновника.
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Пака стратили в березні за звинуваченням у "антипартійній і антиреволюційній діяльності у сфері освіти".
Ще 20 професорів, які перебували в комісії, тепер проходять «ідеологічну перевірку».
Структура була реорганізована: тепер у ній 180 членів і три підкомітети. Нову комісію очолив Рі Гук Чхоль.
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