Чиновник на прізвище Пак був призначений головою спеціальної комісії, покликаної налагодити дистанційне навчання в Північній Кореї.

У КНДР стратили чиновника, який скаржився на повільну реформу освіти

Про це повідомляє видання Daily NK.

Чиновник на прізвище Пак був призначений головою спеціальної комісії, покликаної налагодити дистанційне навчання в Північній Кореї. Однак через брак необхідних ресурсів і обладнання справа майже не зрушила з мертвої точки.

Пак регулярно говорив про це іншим членам комісії. Однак, в результаті голова університету імені Кім Ір Сена Рі Гук Чхоль склав донос на чиновника.

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Пака стратили в березні за звинуваченням у "антипартійній і антиреволюційній діяльності у сфері освіти".

Ще 20 професорів, які перебували в комісії, тепер проходять «ідеологічну перевірку».

Структура була реорганізована: тепер у ній 180 членів і три підкомітети. Нову комісію очолив Рі Гук Чхоль.

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Автор: Денис Прядко