Сунак призначили загальні вибори у Великій Британії

Сунак заявив, що пишається "досягненнями свого уряду", який "створив краще майбутнє для дітей у Великій Британії".

Прем'єр Британії Ріші Сунак пішов на величезну авантюру, оголосивши про вибори 4 липня, підштовхнувши своїх консерваторів до шеститижневої виборчої кампанії, в якій партія відстає від Лейбористської партії більш ніж на 20 пунктів в опитуваннях громадської думки.

Як пише Financial Times, Сунак націлився на малоймовірну п'яту поспіль перемогу консерваторів на виборах, заявивши: "Зараз для Британії настав момент вибрати своє майбутнє".

Прем'єр-міністр Великої Британії заявив, що розмовляв із королем Чарльзом у середу, і монарх погодився розпустити парламент 30 травня. Але кампанія вже в повному розпалі.

Відео дня

Представники партії кажуть, що Сунак зробив свій крок після того, як дійшов висновку з канцлером Джеремі Гантом, що немає сенсу чекати до осені, сподіваючись на те, що на допомогу прийдуть хороші економічні новини.

Сунак повідомив кабінету міністрів про своє рішення в середу вдень і оголосив про вибори, коли з найближчого гучномовця пролунав гімн лейбористів.

"Тільки очолюваний мною консервативний уряд не поставить під загрозу нашу насилу зароблену економічну стабільність", - заявив він, назвавши себе найкращою людиною, здатною захистити Велику Британію в небезпечні часи.

Але масштаб його завдання величезний. За даними опитування FT, консерватори набрали 23 відсотки, що відповідає надіру короткого прем'єрства Ліз Трасс у 2022 році, тоді як Ladbrokes пропонував 25-1 за більшості торі.

Сунак сподівається, що нещодавні хороші економічні новини, зокрема зниження інфляції та повернення до економічного зростання, нададуть міцну платформу для подолання зяючого розриву в опитуваннях.

"Я зроблю все, що в моїх силах, щоб надати вам максимально надійний захист", - сказав він, заявивши, що Велика Британія не може "довіряти" серу Кейру Стармеру в ухваленні важких рішень.

У той час як Сунак попереджав про небезпеку переходу до Лейбористської партії, Стармер неодноразово вітав "зміни" у зверненні до нації.

"Разом ми можемо зупинити хаос, перегорнути сторінку, почати відновлювати Британію і змінити нашу країну", - сказав він.

Стармер визнав, що виборці цинічно ставилися до політиків, але сказав: "Майбутнє країни у ваших руках".

Чиновники Торі заявили, що рішення про проведення липневих виборів ухвалили Сунак і Хант, які вирішили, що у них не буде можливостей для зниження податків пізніше цього року.

Команда Сунака тепер також сумнівається, що Банк Англії знизить відсоткові ставки досить рано, щоб справити скільки-небудь істотний вплив на фінанси виборців. Ринки очікують різкого зростання інфляції.

Більшість міністрів тримали в невіданні щодо плану проведення опитування: міністру закордонних справ лорду Девіду Кемерону довелося терміново повернутися з Албанії, щоб бути присутнім на засіданні кабінету міністрів у середу.

Багато депутатів-консерваторів заявили, що вони прагнуть продовжити вибори і піти з Вестмінстера, де партія страждає від чвар і дедалі більш фаталістичних настроїв.

Але один колишній міністр-консерватор сказав, що настрій був "убивчим", додавши: "Я дуже-дуже злий. Це абсолютне безумство. Помішані. Жоден колега не каже, що він накачаний і готовий".

Сунаку доведеться кинути виклик політичній гравітації, якщо його консерватори хочуть перемогти на п'ятих загальних виборах поспіль, продовжуючи боротьбу за владу, що розпочалася з коаліційного уряду Кемерона 2010 року.

У середу ввечері Сунак мав розпочати передвиборчу кампанію на заході в східному Лондоні. Парламент не буде офіційно розпущений до 30 травня, але в п'ятницю його робота буде "припинена" або закрита для роботи.

Востаннє Лейбористська партія виграла загальні вибори у Великій Британії у 2005 році - під керівництвом сера Тоні Блера - і 2019 року зазнала найгіршої післявоєнної поразки під керівництвом вкрай лівого лідера Джеремі Корбіна.

Під керівництвом Стармера, колишнього юриста-центриста, партія прагнула відновити свій авторитет в економіці та інших питаннях, як-от оборона, одночасно налагоджуючи зв'язки з лондонським Сіті.

Лейбористська партія сподівається отримати місця від Шотландської національної партії (SNP), що постраждала від кризи, у Шотландії та від консерваторів в Англії та Уельсі. Центристські ліберал-демократи кинуть виклик торі у своїх південних центрах, тоді як права Партія реформ, створена Найджелом Фараджем, також загрожує відібрати голоси у консерваторів.

У середу Фараж назвав заяву Сунака "найбільш фарсовим запуском загальних виборів в історії".

Після виборів 4 липня новий парламент знову збереться 9 липня, а офіційне відкриття відбудеться 17 липня.

Ситуація в Британії

Колишня прем'єр-міністерка Великої Британії Ліз Трасс заявила, що на президентських виборах у Сполучених Штатах Америки має перемогти Дональд Трамп.

"Я не думаю, що Байден був особливо прихильний до Сполученого Королівства. Я думаю, що він часто на боці Європейського Союзу. І я, безумовно, думаю, що хотіла б бачити нового президента в Білому домі", - сказала Трасс.

Вас також можуть зацікавити новини: