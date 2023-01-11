Валерій Герасимов замінить Сергія Суровікіна, який пропрацював на цій посаді всього три місяці.

Британське Міноборони вважає призначення нового командувача російською "спецоперацією", начальника Генштабу Валерія Герасимова, "значною подією" в підході Путіна в управлінні війною.

Герасимов замінить Сергія Суровікіна, який пропрацював на цій посаді всього три місяці, відзначили у британському Міноборони.

За версією Міністерства оборони Великобританії, цей крок є "показником зростаючої серйозності ситуації, з якою стикається Росія, і явним визнанням того, що кампанія не відповідає стратегічним цілям Росії".

Відео дня

"Цей крок, ймовірно, буде зустрінутий з крайнім невдоволенням більшою частиною російського ультранаціоналістичного і військового блогерського співтовариства, які все частіше звинувачують Герасимова в поганому веденні війни. Навпаки, Суровікін отримав широку похвалу за те, що він відстоював більш реалістичний підхід. Тепер, ставши заступником командувача, його авторитет і вплив майже напевно значно скоротилися", - сказано в повідомленні.

Призначення Герасимова замість Суровікіна: подробиці

Сьогодні начальник Генштабу ЗС РФ Валерій Герасимов був призначений командувачем Об'єднаним угрупуванням російських окупантів в Україні. Раніше цю посаду обіймав Сергій Суровікін. Тепер Суровікін став заступником Герасимова.

Провоенная російська аудиторія відверто розгнівана рішенням Міністра оборони Сергія Шойгу понизити в посаді Сергія Суровікіна, якого пропагандисти ще в жовтні обізвали "генералом Армагеддоном".