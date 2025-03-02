Будуть потрібні роки, щоб створити системи озброєнь і потенціал, необхідні Європі для справжньої військової незалежності.

Європейські лідери тривалий час працювали над підтримкою України та зміцненням власної оборони. Але після конфлікту між президентом США Дональдом Трампом і президентом України Володимиром Зеленським Європі доведеться значно прискорити ухвалення рішень, пише The New York Times.

"Разючий поворот в американській стратегії змусив лідерів країн континенту розгубитися. Багато хто побоюється, що якщо війна закінчиться слабкою угодою для України, це додасть Росії сил і зробить її ще більшою загрозою для решти Європи. Зміна тональності робить досягнення більшої самодостатності як ніколи актуальним, навіть якщо європейські лідери стикаються з тими ж складними проблемами, що й раніше", - пише видання.

Як зазначає NYT, будуть потрібні роки, щоб створити системи озброєнь і потенціал, необхідні Європі для справжньої військової незалежності. При цьому підтримка України при одночасному створенні власної оборони може вимагати таких швидких дій і єдиної політичної волі, яких ЄС зазвичай не вдається досягти.

Відео дня

"Сьогодні все залежить від Європи: Питання в тому, як вони зроблять крок уперед?" - "У них немає альтернативи", - сказала Александра де Хооп Шеффер, виконувачка обов'язків президента Німецького фонду Маршалла.

Прискорити перехід Європи до автономії в обороні буде нелегко

Перш за все, збільшення фінансового тягаря з надання допомоги Україні, ймовірно, коштуватиме дорого. Тільки Сполучені Штати витратили близько 114 мільярдів доларів на військову, фінансову та гуманітарну допомогу Україні за останні три роки, порівняно зі 132 мільярдами доларів Європи.

Крім того, Америка надає критично важливі системи озброєнь та інше військове обладнання, яке практично неможливо швидко замінити.

Також проблема полягає в тому, що збільшення видатків на оборону зазвичай означає скорочення видатків на інші пріоритети, як-от охорона здоров'я та соціальні послуги. Тому знайти політичну волю для збільшення видатків буде непросто.

Коли мова заходить про пошук додаткових коштів для підтримки України, європейці не виступають єдиним фронтом, зазначає NYT. Європейські урядовці також усе ще розглядають питання щодо того, чи слід, коли і як направити європейські миротворчі сили на територію України.

Однак після п'ятничного обміну думками є думка, що час неспішних обговорень, можливо, закінчився. Хоча чиновники тільки почали говорити про те, який вигляд можуть мати гарантії безпеки для України, їм, можливо, доведеться почати швидко думати про те, як їх реалізувати, і "дуже, дуже серйозно взятися за справу", каже Шеффер.

Євросоюз збільшує витрати на оборону

Велика Британія планує найбільше збільшення витрат на оборону з часів холодної війни. Лондон хоче вийти на рівень у 2,5% ВВП до 2027 року з перспективою збільшення до 3% надалі. Про відповідні наміри заявив нещодавно прем'єр-міністр Британії Кір Стармер.

Про збільшення витрат говорять і в Данії. Там витрати на оборону хочуть наростити до рівня понад 3% економічного виробництва, щоб протистояти загрозам з боку РФ. Країна додатково витратить 17 млрд доларів до 2033 року.

Вас також можуть зацікавити новини: