Його повідомлення стало вірусним і зворушило сотні людей.

Американець Метт Гудман отримав на своє 21-річчя від батька, який помер шість років тому, десять доларів «на перше пиво».

Фотографію сюрпризу від батька він опублікував у своєму Twitter-акаунті, чим зворушив сотні людей, передає The Indian Express.

"Майже шість років тому, перед смертю, батько віддав моїй сестрі цю купюру, щоб вона передала її мені в мій 21-й день народження. Таким чином він зміг купити мені моє перше пиво", - написав Гудман у Twitter.

Його повідомлення стало вірусним і зворушило сотні людей.

"Сподіваюся, у тебе сьогодні все добре. Посилаю тобі свою любов, хоча знаю, що ти вже оточений любов'ю батька», - написала одна з користувачок Twitter.

"Це так здорово! Мій батько помер, коли мені було 13 років. Я б все віддала, щоб просто випити пива, подивитися спортивний канал, пограти в карти або просто поговорити з ним. Але я знаю, що тепер він у кращому світі, і це робить мене щасливою", - зазначила інша.

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Автор: УНІАН