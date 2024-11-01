Він звинуватив Джо Байдена в тому, що союз країн став можливим.

Кандидат у президенти Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що здатен роз'єднати союз Російської Федерації та Китаю.

В інтерв'ю скандально відомому американському журналісту Такеру Карлсону політик розповів, що колись один з професорів Вортонської школи бізнесу сказав студентам, що в жодному випадку не можна допускати об'єднання Росії та Китаю:

"Росії, Китаю, Ірану, Північній Кореї та іншим дозволили збитися в групу. Це неймовірно. Ми дозволили їм об'єднатися через нафту. Ми об'єднали їх. Байден об'єднав їх. Це ганьба. Я збираюся роз'єднати їх. Я думаю, що впораюся".

Інтерв'ю Трампа Такеру Карлсону

Нагадаємо, що американський телеведучий, який цього року брав інтерв'ю у кремлівського правителя Путіна, вчора анонсував зістріч із Трампом.

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Під час розмови політик назвав тих, хто звинувачує його в роботі на Москву, "хворими" людьми. За словами Трампа, ніхто крім нього не міг заблокувати будівництво російського газопроводу "Північний потік-2".

Також він повідомив про свої плани призначити американського мільярдера Ілона Маска та колишнього кандидата в президенти Роберта Кеннеді-молодшого на впливові посади.

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