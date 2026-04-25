Мелоні гостро розкритикувала ідею запросити Путіна на саміт у Маямі

Очільниця італійського уряду вважає, що Захід більше не має проявляти ініціативу в зближенні з країною-агресором.

Західний світ не повинен йти на поступки Москві, а навпаки – очікувати від неї реальних дій. Про це заявила прем'єрка Італії Джорджа Мелоні, коментуючи чутки про візит Володимира Путіна на саміт у Маямі, пише видання Il Messaggero.

На думку глави італійського уряду, зараз не той час, щоб простягати руку агресору. Як зазначила Мелоні під час спілкування з пресою на Кіпрі, саме Росія має демонструвати бажання до діалогу, а не навпаки.

"Я вважаю, що саме зараз ми маємо попросити Путіна зробити кілька кроків уперед, а не робити їх назустріч йому. Адже ми та американці, особливо в останні місяці, зробили кілька кроків назустріч Росії, а з іншого боку ми не побачили стільки ж", - наголосила вона.

Як йдеться у матеріалі, ситуація навколо G20 ускладнюється позицією Дональда Трампа, який є ініціатором запрошення Путіна.

Крім того, за наявними даними, у кулуарах Європейської ради обговорюють можливі "репресії" Трампа проти союзників, які не підтримали його в іранському конфлікті.

Мелоні також прокоментувала чутки про те, що президент США нібито хоче призупинити членство Іспанії в НАТО.

"НАТО має залишатися єдиним, це джерело сили, і ми маємо працювати над його зміцненням, зокрема над європейським крилом, яке має доповнювати американське. Ви знаєте, що я думаю про єдність Заходу, це цінність, яку потрібно зміцнювати", – додала прем'єрка.

Раніше УНІАН писав, що речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Путін може як поїхати на зустріч, так і не поїхати – замість нього Росію може представити інший посадовець.

При цьому в Кремлі підкреслили, що незалежно від формату участі, Росія буде представлена на саміті. Остаточне рішення щодо поїздки пообіцяли ухвалити ближче до дати проведення заходу.

