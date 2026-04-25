Бессент відповів, чи продовжать США дозвіл на постачання і продаж нафти з Ірану і Росії

Вашингтон більше не йтиме на поступки агресорам заради стабілізації світових цін.

США не планують поновлювати винятки, що дозволяють купувати російську нафту та нафтопродукти, які наразі перебувають у морі. А поновлення одноразового винятку для іранської нафти в морі повністю виключене.

Про це заявив міністр фінансів Скотт Бессент, пише Associated Press. "У нас блокада, і нафта не надходить. І ми вважаємо, що в наступні два-три дні їм доведеться почати зупиняти виробництво, що дуже погано вплине на їхні свердловини", - сказав він.

Заяви Бессента пролунали на тлі стурбованості на світових енергетичних ринках війною США проти Ірану, а також через закриття Ормузької протоки.

У березні США звільнили від зобов'язань щодо продажу російської нафти та нафтопродуктів з метою стабілізації світових енергетичних ринків після того, як ціни на сиру нафту зросли вище $100 за барель.

Послаблення санкцій США проти російської нафти

Бессент під час переговорів з Єврокомісією заявив про відсутність намірів продовжувати генеральну ліцензію на операції з російською нафтою, заявив член Європейської комісії з питань торгівлі Марош Шефчович під час візиту до Вашингтона.

За його словами, такі рішення ухвалювалися як терміновий захід, через складне становище країн з низьким рівнем доходу, які сильно постраждали від кризи.

Варто зазначити, що під час візиту було підписано меморандум між США та ЄС про критично важливі корисні копалини. Документ передбачає стратегічне партнерство, що охоплює весь ланцюжок - від розвідки та видобутку до переробки, виробництва та інновацій.

