Хакери зламали особисту пошту директора ФБР та злили особисті фото

Проіранська хакерська група заявила про атаку на Пателя, оприлюднивши його особисті дані й фотографії в мережі.

Хакерське угруповання Handala повідомило, що зламало особистий обліковий запис директора Федерального бюро розслідувань (ФБР) Кеша Пателя та виклало архіви з приватними матеріалами. Серед оприлюдненого – старі фото, резюме та документи, частині яких понад десять років.

У своїй заяві хакери написали, що ім’я директора ФБР "тепер серед жертв успішних зламів", пише Sky News.

У ФБР заявили, що знають про кібератаку на особисту пошту Пателя та вже вжили заходів для мінімізації ризиків. У бюро підкреслили, що оприлюднені матеріали мають "історичний характер" і не містять секретної урядової інформації.

Що саме злили хакери

Серед опублікованих файлів – фотографії Пателя з минулих років: зокрема біля антикварного авто та з сигарою. Також з’явилися документи, пов’язані з його приватними поїздками та бізнесом до роботи у ФБР.

За інформацією джерел, ще у грудні 2024 року Пателя попереджали, що він є потенційною мішенню іранських хакерів. Водночас точний час зламу залишається невідомим.

Хакери пов’язують атаку з політикою США

Група Handala також заявила про причетність до нещодавньої кібератаки на американську компанію Stryker, пояснивши це відповіддю на дії США на Близькому Сході.

Тим часом Міністерство юстиції США нещодавно оголосило про закриття кількох доменів, пов’язаних з іранськими хакерськими операціями.

Як повідомляв УНІАН, у віці 81 року помер ексголова ФБР Роберт Мюллер. Експосадовець довгі роки страждав на хворобу Паркінсона. Він був спецпрокурором США у розслідуванні щодо втручання Росії в американські вибори 2016 року, а в липні 2018 року він висунув звинувачення у втручанні у вибори 12 громадянам РФ.

На цю новину відреагував президент США Дональд Трамп: "Роберт Мюллер щойно помер. Добре, я радий, що він помер. Тепер він більше не зможе завдавати шкоди невинним людям!" - написав Трамп.

