Найкращий iPhone і Samsung порівняли в тесті на швидкість: хто працює швидше (відео)

Обидва смартфони дуже потужні, але у Android-флагмана є декілька "козирів".

На каналі популярного техноблогера PhoneBuff вийшло відео, в якому порівнюється швидкість роботи двох актуальних флагманських телефонів, iPhone 17 Pro Max і Samsung Galaxy S26 Ultra. Йдеться про максимально "важкий" тест на продуктивність і нагрівання.

Випробування включало широкий спектр завдань: сканування QR-кодів, запис відео в 4K, портретну зйомку, роботу з локальним сервером через браузер, а також запуск ігор та ШІ-агентів безпосередньо на пристроях. Сам тест проводився з використанням роботизованого маніпулятора, що позбавляє від людського фактора, тому його можна вважати максимально об'єктивним.

На старті тесту швидшим виявився iPhone. Смартфон Apple швидше завантажив меню після сканування QR-коду і впевнено утримав лідерство в браузерних тестах.

Відео дня

Однак у міру ускладнення завдань ситуація змінилася. У завданнях з ШІ та експортом відео Galaxy S26 Ultra перехопив ініціативу і помітно вирвався вперед. У підсумку він завершив тест за 3 хвилини 59 секунд, тоді як iPhone 17 Pro Max показав результат 4 хвилини 32 секунди.

У фінальному заліку розрив зберігся: Samsung фінішував за 4 хвилини 46 секунд, а iPhone впорався за 5 хвилин і 1 секунду. За підсумками тесту флагман Samsung виявився швидшим за чистою продуктивністю та роботою з ОЗУ.

При цьому за температурою перемога залишилася за Apple. iPhone нагрівся до 31,4 °C, тоді як у Samsung показник склав 33,9 °C.

