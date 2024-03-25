Відомо, що теракт у Підмосков'ї стався в п'ятницю, 22 березня.

На минулому тижні російський диктатор Володимир Путін проігнорував американські попередження про те, що в РФ готується терористична атака, натомість він закликав керівників спецслужб зосередитися на викритті українських шпигунів. Вже в п'ятницю, 22 березня, бойовики "Ісламської держави" вчинили теракт та вбили в концертному залі під Москвою понад 130 людей.

Як зазначають у The Wall Street Journal, під час того, як в Росії проходив день жалоби, кривавий напад на "Крокус Сіті Хол" загрожував підірвати "культивований імідж" Путіна, як сильної людини, а також поставив під сумнів здатність країни, яку він створив, виконати свою обіцянку, а саме гарантувати безпеку народу РФ.

"Це виклик, який постає в той час, коли Росія веде дорогу війну на виснаження проти сусідньої України і намагається перешкодити українським військам завдавати ударів по цілях в глибині російської території. Нещодавно Києву вдалося завдати низки ударів по нафтопереробних заводах по всій Росії, перервавши виробництво", - пояснюють у матеріалі.

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Автори статті зауважують, що Путін також намагався пов'язати напад з Україною, відповідальність за який взяла на себе "Ісламська держава". Водночас офіційні особи в Києві побоюються, що диктатор використає такий теракт як виправдання для того, аби відправити ще більшу кількість людей та грошей на війну в Україні.

"Це сприймається як провал Путіна - він прийшов з обіцянками миру і стабільності, і де цей мир і стабільність зараз? Якщо це дійсно Ісламська держава, то вся ваша зовнішня політика нічого не варта - саме тому вони так наполегливо намагаються покласти провину на Україну", - наголосив колишній спічрайтер Путіна Аббас Галлямов, який потім став опонентом режиму.

Водночас дехто з інших російських високопосадовців відкидає відповідальність "Ісламської держави" за напад та відкрито погрожує Києву відплатою. Своєю чергою в Україні та західних урядах відкинули російські припущення про її роль в цій атаці.

Ба більше, навіть на російському телебаченні деякі експерти поставили під сумнів варіант про причетність України. Також вони поставили незручні питання про те, що спецслужби РФ, які успішно придушували протести проти війни, понад годину не реагували на атаку в "Крокусі".

"Не дуже зрозуміло, що Україна може отримати від цього теракту. Нам потрібно переосмислити тему безпеки. Пріоритетом правоохоронних органів були в основному громадські діячі, які критикують... Тероризм був визначений як критика російської влади і російської політики", - сказав політолог Михайло Виноградов в ефірі російського телеканалу РБК.

У WSJ підкреслили, попри те, що Україна запускала свої БпЛА для завдання ударів по нафтопереробних заводах, військових аеродромах та інших цілях в РФ у відповідь на ракетний терор Москви проти українських міст, "жодна з цих українських атак не призвели до масових жертв серед мирного населення".

Теракт у "Крокус Сіті Холі": останні новини

Як писав УНІАН, у Москві обрали запобіжний захід обвинуваченим у теракті, який стався у Підмосков'ї. Запобіжний захід було обрано Далерджону Мірзоєву, Рачабабалізод Саідакрамі Муродалі, Шамсідіну Фарідуні та Мухаммадсобіру Файзову. Усіх їх обвинувачують у скоєнні теракту (п. "б" ч. 3 ст. 205 КК РФ).

Також у Білому домі заявили, що Україна "жодним чином не причетна" до теракту в концертному залі "Крокус", де загинули понад 130 осіб, адже для цього немає жодних доказів.

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