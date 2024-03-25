Бойовики навмисно переправляються до Німеччини через Україну під виглядом біженців із зими 2022 року.

Атака на московський концертний зал "Крокус Сіті Хол", внаслідок якої загинули щонайменше 133 людини, є найбільшим терактом ІДІЛ за останні роки.

Як пише Bild, "Ісламська держава, провінція Хорасан" взяла на себе відповідальність за атаку - наразі це найнебезпечніший підрозділ ІДІЛ, вважають у службах безпеки. Органи безпеки і спецслужби впевнені, що "ІДІЛ-Хорасан" планують теракти в Німеччині та інших країнах Західної Європи.

Співробітники органів державної безпеки Німеччини навіть побоюються цілої хвилі терактів. Один зі співробітників служби з боротьби з тероризмом сказав виданню таке: "Цього літа в Німеччині пройде чемпіонат Європи з футболу, а потім Олімпійські ігри в Парижі. Весь світ спостерігає за тим, що відбувається, і в жахливій логіці терористів це ідеальні цілі".

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Радикальні ісламісти в Європі часто вербуються і отримують інструкції через Telegram. Деякі з них прибувають до європейських країн під виглядом біженців з Афганістану, Таджикистану або Узбекистану. У них фальшиві документи, а їхня мета після проникнення в країну полягає у вбивстві "невірних".

"Наразі... ми бачимо, що бойовики навмисно переправляються до Німеччини через Україну під виглядом біженців із зими 2022 року", - сказав співробітник служби безпеки.

Спецслужби припускають, що вихідці з Таджикистану в Західній Європі мають добре організовану терористичну мережу, що налічує понад 100 ісламістів. "В одній тільки Німеччині їх понад 50, більшість проживають у землі Північний Рейн-Вестфалія. Діють вони вкрай замкнуто і конспіративно", - розповів співробітник служби безпеки.

Теракт у московському концертному залі

Увечері 22 березня в концертному залі "Крокус Сіті Хол" невідомі відкрили стрілянину по людях, а потім підпалили будівлю. Унаслідок цього теракту загинули понад 100 осіб.

Через добу Путін у зверненні до росіян переклав провину за теракт у "Крокусі" на Україну. Він сказав, що РФ затримала у цій справі 11 осіб, і що є дані про те, що нібито ті намагалися після теракту втекти в Україну.

Українська влада і силові структури одразу ж заявили, що не причетні до цієї події.

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