"Спектр" корисних ідіотів Європи " - термін часів Холодної війни для позначення мимовільних союзників комунізму.

The Economist опублікував список європейських країн, які свідомо чи по невіданню стають посібниками Росії. Список називається "корисні ідіоти Путіна".

Згідно матеріалу, до нього увійшли Угорщина, Австрія, Греція, Туреччина, Сербія та Швейцарія. Окремо виділена роль проросійських політиків на кшталт Марін Ле Пен, Роберта Фіцо, Маттео Сальвіні та інших.

"Спектр" корисних ідіотів Європи " - термін часів Холодної війни для позначення мимовільних союзників комунізму - широкий. У політиці як крайні праві, так і крайні ліві партії багато в чому розходяться в думках; але щодо України ці крайності часто сходилися у вимозі негайного "миру", який фактично винагородив би російську агресію землею. У засобах масової інформації та академічних колах інтелектуали все ще здаються щасливими ігнорувати докази імперських намірів Росії та її сповзання у злочинну сферу, а натомість нарікають на те, що європейці заплуталися в тому, що вони називають опосередкованою війною між Америкою та Росією або, можливо, ще більш грандіозно, між Америкою та Китаєм. Та й у світі бізнесу, незважаючи на численні раунди західних санкцій, у Росії теж залишилося чимало "друзів", - сказано в статті

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Серед помічників Путіна кілька європейських урядів. Віктор Орбан, прем'єр-міністр Угорщини з 2010 року, був найбільш очевидним. Популістський лідер неодноразово критикував Захід за підтримку України і продовжував імпортувати Угорщиною російський газ. Його уряд також відмовляється дозволити транзит зброї, переданої Україні іншими членами Угорщини по НАТО і ЄС. Сусідня Австрія, спокійніше, але з таким же успіхом, також значною мірою пережила боротьбу, посилаючись на своє не членство в НАТО та самопроголошену роль мосту Схід-Захід, пропонуючи мало допомоги Україні.

Греція, ще один член ЄС, дотримується санкцій ЄС, але утримується від подальшого посилення санкцій щодо поставок російської нафти, можливо, тому, що грецькі фірми так багато отримують від торгівлі. Лише нещодавно і під сильним американським тиском Кіпр, офшорна фінансова гавань, закрив близько 4000 рахунків у місцевих банках, що належать росіянам. Стикаючись з меншим тиском, країни, що не входять до ЄС, такі як Туреччина та Сербія, навіть не намагаються приховувати вигідні таємні послуги, які вони надають Росії.

Посилаючись на свій хвалений нейтралітет, Швейцарія вдалася до хитромудрих місцевих законів, щоб заблокувати поставки зброї в Україну, включаючи 96 законсервованих танків "Леопард", що знаходяться в Італії і належать приватній швейцарській фірмі.

У Словаччині опитування показують, що партія Роберта Фіцо, лівого русофіла, який звинуватив "українських фашистів" у провокації Путіна, швидше за все, виграє загальнонаціональні вибори, призначені на вересень.

Французька парламентська комісія нещодавно розкритикувала Марін Ле Пен, найближчу суперницю президента Еммануеля Макрона на торішніх виборах, за те, що вона повторювала російську пропаганду після анексії Криму в 2014 році. Вона засудила вторгнення Росії в Україну, але в жовтні минулого року, через сім місяців після початку війни, заявила, що санкції проти Росії не працюють.

В Італії, хоча ультраправий прем'єр-міністр Джорджія Мелоні є рішучим прихильником України, Маттео Сальвіні, який очолює другу за величиною партію в її коаліції, є ще одним противником санкцій і, принаймні, до вторгнення, заявлений шанувальник Путіна.

Пропутінські європейські заяви

На думку прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, Україна більше не є суверенною державою. На його переконання, такий висновок можна зробити через залежність Києва від підтримки країн Заходу. Також Орбан стверджує, що Україна, незважаючи на впевненість у своїй перемозі, отримати її не зможе.

Австрія виступатиме проти надання гарантій безпеки для України на рівні Євросоюзу і відмовиться дати свою згоду на такі зобов'язання. Про це 29 червня заявив канцлер Австрії Карл Нехаммер.