Туреччина зробила жорстке попередження Україні та РФ про атаки у Чорному морі

Анкара також очікує на відповіді Росії та України щодо пропозиції, спрямованої на припинення атак.

Туреччина закликала Росію та Україну припинити атаки на комерційні судна в Чорному морі та попередила, що залишає за собою право вживати законних заходів у разі ударів по кораблях під турецьким прапором або тих, що належать турецьким компаніям.

Про це 28 жовтня заявив міністр оборони Туреччини Яшар Гюлер після зустрічі міністрів оборони та військових керівників країн Чорноморського регіону в Софії, повідомляє Reuters.

За словами Гюлера, Анкара із занепокоєнням стежить за почастішанням атак на торговельне судноплавство.

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"Ми із занепокоєнням стежимо за інтенсивними атаками на комерційні судна в Чорному морі та закликаємо сторони діяти розсудливо, дотримуючись принципу безпеки судноплавства у відкритому морі", - заявив турецький міністр.

Він зазначив, що 28 жовтня ще одне торговельне судно зазнало удару трьох безпілотників у межах морської юрисдикції Болгарії. Міністр зауважив, що це був грецький контейнеровоз під прапором Ліберії, який перебував економічній зоні Болгарії. Хто саме здійснив атаку, наразі невідомо.

Гюлер також розповів, що Анкара також очікує на відповіді Росії та України щодо пропозиції, спрямованої на припинення атак і забезпечення безпечного транспортування зерна з Чорноморського регіону.

"Ми також залишаємо за собою право вжити заходів щодо нападів на судна під турецьким прапором або судна, що належать Туреччині, і дуже уважно стежимо за розвитком подій... Необхідні попередження постійно доводяться до обох сторін, щоб комерційне судноплавство не потрапляло до зони конфлікту, а напади на цивільні судна були негайно припинені", – додав Гюлер.

Ситуація в Чорному морі – останні новини

Як повідомляв УНІАН, за словами судновласників та морських організацій, Чорне море, яке є дуже важливим коридором для постачань зерна та російської нафти, є ризикованішим для суден, ніж Близький Схід. За деякими оцінками, кількість атак у Чорному морі у понад шість разів перевищує кількість атак у Перській затоці.

У компанії з морської безпеки Ambrey та Міжнародній морській організації заявили, що цього року в Чорному морі було атаковано понад 570 суден, через що загинуло 40 моряків. Якщо порівнювати, то в Ормузькій протоці було відомо про 24 загиблих.

Зазначається, що деякі судна потрапили під перехресний вогонь під час обстрілів портів, тоді як інші стали ціллю навмисних атак. За інформацією Ambrey, у третьому кварталі в середньому відбувалося понад чотири атаки на день.

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