Відомо, що під час першого терміну Трампа лідери мали зустрічі.

Президент США Дональд Трамп готовий спілкуватися з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином, адже під час свого першого терміну він підтримував з ним дружні стосунки. Про це заявили у Білому домі, передає Reuters.

"Президент залишається відкритим до листування з Кім Чен Ином", - сказала журналістам прессекретар Білого дому Керолайн Левітт.

Так вона прокоментувала заяву ЗМІ про те, що делегація Північної Кореї в ООН у Нью-Йорку неодноразово відмовлялася прийняти лист від Трампа до Кіма.

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Відносини між Трампом і Кімом - що відомо

Трамп і Кім провели три саміти під час першого терміну президента США у 2017-2021 роках та обмінялися листами, які Трамп називав "прекрасними". Вже у червні 2019 року Трамп приїжджав до Північної Кореї з демілітаризованої зони Південної Кореї.

Проте у стримуванні ядерної програми КНДР не було досягнуто значного прогресу, тому в березні Трамп визнав, що Пхеньян є "ядерною державою".

"З моменту закінчення самітів Трампа з Кімом під час першого терміну Північна Корея не виявляла інтересу до повернення до переговорів. Спроби зближення відбуваються після виборів у Південній Кореї нового президента Лі Чже Мюна, який пообіцяв відновити діалог з Північною Кореєю", - додали у повідомленні.

Проте експерти вважають, що налагодження відносин з Північною Кореєю буде складнішим як для Лі, так і для Трампа, ніж це було під час першого терміну президента США.

"З того часу Північна Корея значно розширила свої програми з розробки ядерної зброї та балістичних ракет, а також налагодила тісні зв'язки з Росією, надаючи пряму підтримку Москві у війні в Україні, куди Пхеньян направив як війська, так і озброєння. Кім заявив у повідомленні російському президенту Володимиру Путіну, що його країна завжди буде на боці Москви", - підкреслили в Reuters.

Також нещодавно авіаційний експерт Костянтин Криволап розповідав, що КНДР модернізувала ракети КN-23, якими Росія бʼє по Україні. За його словами, тепер вони можуть літати на значно більшу відстань у майже 800 кілометрів. Він наголосив, що зараз російські окупанти поставили виробництво ракет на конвеєр - робота ведеться в три зміни.

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