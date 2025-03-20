Американський лідер з "майже абсурдним оптимізмом" прокоментував телефонну розмову з президентом України.

Президент США Дональд Трамп, схоже, послабив свою різку позицію щодо президента України Володимира Зеленського. Можливо, це сталося через "більш улесливий тон" українського лідера, пише CNN.

Під час годинної телефонної розмови 19 березня Трамп погодився допомогти знайти життєво необхідне для України обладнання протиповітряної оборони в Європі. А прес-секретар Білого дому Керолайн Лівітт заявила, що США продовжуватимуть надавати Україні військову допомогу та розвідувальні дані.

Це важливо, тому що Трамп припинив таку допомогу, щоб змусити Київ обговорити його 30-денний план припинення вогню. І це рідкісний докір Путіну, який поставив припинення військових і розвідувальних ресурсів США для України умовою приєднання до процесу завершення війни.

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"Щойно завершив дуже гарну телефонну розмову з президентом України Зеленським. Вона тривала приблизно одну годину. Значна частина обговорення базувалася на вчорашньому дзвінку з президентом Путіним, щоб узгодити Росію та Україну з точки зору їхніх запитів і потреб. Ми дуже йдемо по шляху", - написав Трамп вчора у Truth Social.

Водночас видання пише, що позитивна оцінка Трампа цієї розмови була "майже абсурдно оптимістичною". Але це краще, ніж кілька тижнів тому, коли він називав Зеленського "диктатором".

"Після його дзвінків з Путіним і Зеленським мрія Трампа про мирну угоду здається такою далекою, ніж будь-коли. І все-таки, якщо вся драма цього тижня якимось чином стане початком справжнього поштовху до досягнення справедливого та постійного врегулювання, Трамп доведе, що сумніви щодо нього даремні", - підсумувало видання.

Трамп і Зеленський провели телефонні переговори

Президент України Володимир Зеленський і президент США Дональд Трамп поговорили телефоном. Вони обговорили подальші кроки щодо "реалізації та розширення" режиму часткового припинення вогню, порушили питання про посилення української ППО, а також можливості звільнення військовополонених і повернення депортованих українських дітей.

Трамп запропонував Зеленському "допомогти в управлінні електричними та атомними станціями в Україні". На його думку, це стало б найкращим засобом захисту української інфраструктури.

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