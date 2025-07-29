Брюс підтвердила, що Трамп скоротить крайній термін для Росії, який він виділив на укладення мирної угоди з Україною.

Прессекретарка Державного департаменту США Теммі Брюс заявила, що президент США Дональд Трамп уже найближчим часом оголосить про подальші кроки щодо Росії, щоб змусити кремлівського диктатора Володимира Путіна сісти за стіл переговорів з Україною. Таку заяву вона зробила в ефірі Fox News.

Брюс підтвердила, що Трамп скоротить крайній термін для Росії з 50 до 10-12 днів, протягом яких Москва має укласти мирну угоду з Україною. За її словами, президент США вже розуміє, що станеться, якщо дати Путіну більше часу.

"Весь світ обізнаний про те, що відбувається. У Європі, безумовно, незадоволені діями Росії щодо України... Я не буду забігати вперед щодо рішень президента Трампа або варіантів, які у нього є. Але санкції з Росії ніколи не знімалися. У президента залишаються й інші економічні та інші інструменти. Ми бачили, на що він здатний... Він скоротив спочатку встановлені терміни для відповіді - спершу були 50 днів, але, як він сказав у Шотландії, тепер це, найімовірніше, буде 10-12 днів", - розповіла Брюс.

Відео дня

Прессекретарка Держдепу США наголосила, що Росія несе масову смерть і руйнування. Вона запевнила, що вже скоро світ побачить кроки Трампа, які він зробить щодо Москви.

Трамп назвав новий термін для Росії щодо припинення війни - що відомо

Нагадаємо, що під час двосторонньої зустрічі з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером у Тернберрі (Шотландія) президент США Дональд Трамп заявив, що скоротить крайній термін для Росії, упродовж яких Москва має укласти мирну угоду з Україною. За його словами, дедлайн тепер становить 10-12 днів.

Президент США наголосив, що поки що не бачить жодного прогресу в питанні припинення війни. Він зізнався, що не хоче вводити санкції проти РФ, але в нього немає вибору.

Вас також можуть зацікавити новини: