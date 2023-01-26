У Зеленського хочуть, щоб поставки західних озброєнь в Україну йшли за принципом конвеєра.

Україні потрібно щойнайменше 350-400 танків, щоб сформувати ударні бронетанкові сили. Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв'ю "24 каналу".

На його думку, остаточний перелом у поставках зброї Україні вже стався.

"Ще є відгомони страху ескалації, але вже всі зрозуміли, що ніякої ескалації не буде, ескалація вже є в повному обсязі, вже є велика війна і треба все дати Україні тут і зараз... Тепер буде ера насичення України всім необхідним, щоб дійти до фіналу в цій війні", – вважає Подоляк.

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Радник голови ОП вважає, що тепер єдиною проблемою в питанні поставок зброї Україні є логістика. Він зазначив, що зараз стоїть завдання організувати "конвеєрні" поставки озброєнь і навчання українських військовослужбовців.

"Якщо офіційно заявлено вже про приблизно 120 танків, але нам, враховуючи момент, потрібно 350-400 танків для формування конкретних танкових штурмових бригад, то я думаю, що ми на цю цифру і вийдемо", – підкреслив Подоляк.

Поставки західних танків в Україну

Британія передає Україні 14 своїх танків Challenger 2. Їх поставка на фронт очікується до кінця березня.

Польща обіцяє поставити Україні 14 танків Leopard вже через кілька тижнів.

Таку ж кількість танків "Леопард" обіцяє поставити Німеччина. Ці машини прибудуть до кінця березня.

США анонсували передачу Україні 31 танка Abrams. Ці машини надійдуть протягом декількох місяців.

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