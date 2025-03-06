Пекін побоюється ізоляції, як СРСР за часів холодної війни

Після перемоги Дональда Трампа на президентських виборах у США, Сі Цзіньпін вирішив проаналізувати суперництво між Америкою та СРСР часів "холодної" війни. Його турбувало, що Пекін може опинитися в ізоляції, як Москва свого часу.

Видання The Wall Street Journal пише, що в умовах кризи внутрішньої економіки Пекін обороняється, сподіваючись врятувати якомога більше від глобальної торговельної системи, яка врятувала Китай від злиднів. На іншому березі Тихого океану Трамп має намір перебудувати торговельну систему, яка, на його думку, принесла вигоду решті світу - і найбільше Китаю - за рахунок США.

І справа не тільки в торгівлі. Конкуруючі програми лідерів двох найбільших економік світу можуть призвести до зіткнення наддержав, небаченого з часів холодної війни, до всеохоплюючого суперництва за економічну, технологічну і загальну геополітичну перевагу.

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Одна з причин, через яку Трамп хоче отримати контроль США над Панамським каналом, полягає в тому, що він вважає китайську інфраструктуру, створену там за останні десятиліття, загрозою нацбезпеці.

Китай, який намагався змінити глобальний порядок, об'єднавшись із Росією, опиняється на задвірках через торговельні обмеження і санкції, Пекін потерпає від ізоляції, втрачаючи ринки збуту і доступ до найважливіших технологій.

За словами співрозмовників, один з уроків, який Сі виніс із першої торговельної війни з Трампом, полягає в тому, що Китай може втратити більше, якщо пропорційно відповість на підвищення мит, оскільки США купують у Китаю значно більше, ніж Пекін.

Зусилля з економічної ізоляції Китаю не обмежуються митами, які, за словами Трампа, можуть досягати 60%. Інші заходи включають обмеження китайських інвестицій у США та американських інвестицій у Китай, спрямовані на галузі, в яких домінує Пекін, як-от суднобудування, а також подальше обмеження продажу високотехнологічної продукції китайським компаніям. Адміністрація вважає, що експортний контроль не зашкодить США, а зробить економіку сильнішою.

Водночас сам Трамп не відкидає можливості укладення нової угоди з Китаєм. За словами джерел, зрештою США можуть змусити Китай погодитися на "структурні зміни" в управлінні економікою, на що Сі навряд чи погодиться.

За словами джерел, Трамп не поспішає вести переговори з Сі через економічну міць США. Адміністрація розробляє важелі, які можна використовувати в переговорах. Трамп також продовжує вірити, що він може економічно тиснути на Китай і водночас розраховує, що стосунки з Сі можуть призвести до того, що дві країни знайдуть спільну мову.

Мита Трампа проти Китаю - головні новини

Президент США Дональд Трамп запровадив масштабні ми та на імпорт Канади та Мексики, а також подвоїв мита щодо Китаю.

У відповідь міністерство торгівлі Китаю також оголосило, що з 10 березня запровадить до 15% мита на деякі види американського імпорту, включно з сільськогосподарськими продуктами, як-от курка, свинина, соя та яловичина. Пекін також додав 15 американських компаній до китайського списку експортного контролю. Пізніше в Китаї заявили, що "готові боротися до кінця".

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