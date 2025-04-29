Президент США дав обіцянку робити все, щоб найняти на роботу найкомпетентніших патріотів, які допоможуть Штатам "вступити у Золотий вік".

Президент США Дональд Трамп заявив, що його адміністрація за перші 100 днів роботи побила усі рекорди, встановлені попередніми адміністраціями. Про це він написав у мережі Truth Social.

"Я з гордістю повідомляю, що кадрова служба Президента перевищила 80% усіх політичних призначень у наших найбільших департаментах, включаючи Міністерство юстиції, Державний департамент, Міністерство оборони, Казначейство, Міністерство у справах ветеранів і Міністерство торгівлі", - зазначив очільник Білого дому.

Він наголосив, що його команда побила "всі рекорди, встановлені попередніми адміністраціями".

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Також президент пообіцяв, що адміністрація США продовжить "наполегливо працювати, щоб найняти найбільш компетентніших, працьовитих патріотів, які допоможуть нам вступити у Золотий вік нашої країни".

Трамп 100 днів на посаді президента США

Як повідомляв раніше УНІАН, в інтерв'ю виданню The Atlantic до 100 днів перебування на посаді Трамп відповів, чи планує балотуватися на третій термін. Він не відкинув такої можливості, однак водночас визнав, що такий крок зруйнує демократичні підвалини. 22-га поправка до конституції США обмежує термін повноважень президента двома чотирирічними термінами, але, як повідомляє видання, команда Трампа вивчає способи обійти цю норму.

Утім, рейтинг Трампа серед американців стрімко падає через його політичні рішення. Журналісти Washington Post зазначили, що загальний рейтинг схвалення Трампа нижчий, ніж лише два місяці тому. Згідно з результатами опитування, 39% дорослих американців задоволені тим, як Трамп справляється зі своєю роботою. Водночас 55% опитаних не схвалюють його діяльність, а 44% "сильно не схвалюють" роботу президента США.

Також стало відомо, що в Конгресі США ініціювали імпічмент Трампа. Відповідні статті до Палати представників подав конгресмен від штату Мічиган Шрі Танедар. "Я вніс статті про імпічмент президента Трампа. Коли Трамп ігнорує Конституцію, Конгрес і суди, він не бореться за Америку. Він руйнує це і ставить під загрозу нашу демократію", - повідомив Танедар.

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