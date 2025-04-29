Він нагадав, що саме він дозволив постачання Україні протитанкових ракет Javelin, і, на думку Трампа, вони стали вирішальними в момент російського вторгнення.

Президент США Дональд Трамп заявив, що "рятує" Україну від Росії, і якби не його допомога, Україна була б "розчавлена". Про це він сказав в інтерв'ю The Atlantic.

"Думаю, я рятую цю країну. Думаю, ця країна була б розчавлена дуже скоро. Це велика військова машина", - сказав Трамп, очевидно, маючи на увазі російську військову міць.

Він нагадав, що саме він дозволив постачання Україні протитанкових ракет Javelin, які стали вирішальним моментом у протистоянні російським танкам на початку вторгнення. Якби не ця зброя, війна б "закінчилася за один день", упевнений Трамп.

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"Якби не я - я той, хто дав їм "Джавеліни", які підбили танки. Знаєте, той танковий момент був важливим моментом, коли танки застрягли в багнюці, і я дав їм величезну кількість "Джавелінів". Це протитанкові ракети. І вони знищили всі ці танки, коли ті застрягли в багнюці. Це був важливий момент, тому що, якби ці танки увійшли, вони були б за 71 милю від Києва і збиралися захопити Київ. Це був би кінець війни; вона б закінчилася за один день", - сказав він.

Водночас він зазначив, що йому "шкода, що це (війна) продовжилося", оскільки в результаті загинуло багато людей, "набагато більше людей, ніж повідомляється".

Він підкреслив, що зараз своїм втручанням "рятує" Україну.

"Я дійсно можу сказати, що я рятую цю країну.... Я думаю, що я надаю велику послугу Україні", - заявив Трамп.

При цьому на зауваження журналіста The Atlantic Джеффрі Голдберга про те, що українці не вважають Трампа "рятівником", президент США зауважив, що "вони не вірять, бо в них досить хороша реклама".

Дональд Трамп - останні заяви

Раніше Трамп закликав російського диктатора Володимира Путіна підписати мирну угоду з Україною. Він висловив своє розчарування Путіним через нещодавній російський ракетний удар по Києву і сказав, що не може сказати точно, чи серйозно російський президент налаштований на припинення війни.

Також у відповідь на оголошене кремлівським диктатором Володимиром Путіним тимчасове припинення вогню в Білому Домі повідомили, що Трамп дедалі більше відчуває розчарування як у Путіні, так і в президенті України Володимирі Зеленському, і що обидві сторони мають сісти за стіл переговорів для припинення війни.

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