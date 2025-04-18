Мелоні: Трамп погодився прилетіти в Рим і розгляне можливість переговорів з ЄС

За словами прем'єрки Італії, американський президент найближчим часом вирішить щодо ймовірності таких переговорів.

Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні заявила, що президент США Дональд Трамп погодився здійснити візит до Риму та розгляне можливість зустрічі з представниками Європейського Союзу в межах цієї поїздки, пише Reuters.

Мелоні здійснила візит у США на тлі тарифної суперечки між Вашингтоном і Брюсселем. Ця поїздка була спробою сприяти діалогу та скористатися гарними відносинами між двома лідерами після рішення США призупинити більшість мит на 90 днів.

У четвер, 17 квітня, перебуваючи в Овальному кабінеті, Мелоні заявила, що Трамп погодився здійснити офіційний візит до Риму.

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"Я хочу подякувати президенту Трампу за те, що він прийняв запрошення здійснити офіційний візит до Риму найближчим часом і розгляне можливість, під час цього візиту, також зустрітися з Європою", – сказала Мелоні.

Нові мита Трампа: важливі новини

Як повідомляв раніше УНІАН, 2 квітня Трамп оголосив про введення нових нищівних мит США для інших країн. Він заявив, що мита повернуть "золотий вік" у Штати, зокрема призведуть до "посилення конкуренції та зниження цін для споживачів" у США. У своєму виступі американський лідер показав таблицю з усіма взаємними митами, які США ввели проти інших країн.

5 квітня Трамп повідомив, що він обговорює пом’якшення запропонованих мит із представниками В’єтнаму, Індії та Ізраїлю. Він заявив, що він відкритий для переговорів про тарифи. "Кожна країна дзвонила нам. У цьому і полягає привабливість того, що ми робимо: ми ставимо себе на місце водія. Поки вони дають нам щось хороше", - сказав президент США журналістам.

Згодом ЗМІ з посиланням на міністра фінансів США Скотта Бессента повідомили, що понад 50 країн готові до переговорів із Трампом щодо нових мит. Ані Бессент, ані інші офіційні особи не назвали цих країни та не повідомили подробиць переговорів. Однак, зазначалося, проведення одночасних переговорів із такою кількістю країн може потенційно створити величезну матеріально-технічну проблему для адміністрації Трампа.

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