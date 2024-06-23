"Зелена карта" є посвідкою на проживання, яка гарантує власнику право легально перебувати та працювати у США.

Експрезидент США Дональд Трамп, який нещодавно погрожував "відрізати" допомогу Україні, запропонував автоматично надавати посвідку на постійне проживання іноземним студентам, які закінчили американську університети. Він наголошує, що таким чином в країні залишатимуться найбільш "геніальні люди", повідомляє NewsWeek.

"Вони повинні автоматично отримувати як частину свого диплома "зелену карту", щоб мати можливість залишитися в цій країні", - сказав Трамп.

Як відомо "зелена карта" є посвідкою на проживання, яка гарантує власнику право легально перебувати та працювати у США та дає перспективу отримання громадянства.

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Водночас Трамп не уточнив, чи готовий він надавати таку посвідку тим студентам, які потрапили на територію країни нелегально або допустили протермінування своїх віз, чи лише тим, чиє перебування у Штатах законне.

"Не знаючи подробиць цієї цього рішення, неможливо оцінити, скільки людей могли б претендувати на "зелену карту" за такою програмою. Але щоб отримати загальне уявлення, у 2022 році було 5,8 мільйона студентів-мігрантів, які навчалися у вищих навчальних закладах США, що становить 32% всіх студентів", - зазначило видання.

Зазначимо, раніше американський експрезидент виступав за те, щоб скасувати лотереї "зеленої карти".

Інші заяви Трампа - що цікаво почитати

Як писав УНІАН, нещодавно Трамп відзначився новою заявою про Україну і НАТО. Він вважає, що вторгнення Росії спровокували наміри України приєднатися до Альянсу.

"Я вже 20 років чую, що, якщо Україна піде в НАТО, це буде реальною проблемою для Росії. Я чув це довгий час. Я думаю, що саме тому ця війна почалася... Байден постійно говорив неправильні речі, і одна з них: він сказав, що Україна піде в НАТО... Коли я чув, як він говорить, я думав: цей хлопець почне війну", - заявив колишній президент США.

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