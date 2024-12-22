Обраний американський лідер зазначив, що Росія зруйнувала українські міста, тому повертати нема що.

Обраний президент США Дональд Трамп "відправив повідомлення" українському лідеру Володимиру Зеленському, щоб він почав думати про припинення вогню та відмову від усіх зайнятих Росією територій, пише El Pais.

Поки що європейські столиці обговорюються інші варіанти завершення війни, зокрема введення миротворчих сил, збільшення постачання західної зброї, створення оборонного щита США та Європи для України.

"Війна закінчиться за столом переговорів, можливо, раніше, ніж очікувалося. Європа має підготуватися до цього та претендувати на місце за столом переговорів", - зазначило високопоставлене європейське джерело.

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Один із головних ризиків, який турбує Київ і європейські столиці, — це можливе досягнення угоди, що залишить окуповані території у статусі замороженого конфлікту. Високопоставлене джерело з ЄС наголосило, що "гарантії безпеки потрібні не тільки для того, щоб Україна прийняла цю угоду, але й для забезпечення її виживання як незалежної держави".

Минулого року Київ домігся від країн НАТО підписання зобов’язань у сфері безпеки, які здебільшого охоплюють військову та економічну підтримку. Але повноцінні "гарантії" залишаються під питанням, оскільки в європейських колах немає консенсусу щодо їхнього формату.

"Членство в НАТО має бути головною метою Європи. Хоча є різні змінні, які є менш надійними, але більш політично життєздатними", — каже Луїс Сімон, директор брюссельського офісу Королівського інституту Елкано.

Рішення багато в чому залежить від Сполучених Штатів, зокрема після зміни адміністрації в січні. Дональд Трамп, який пообіцяв закінчити війну за 24 години, вже надіслав українському лідеру Володимиру Зеленському сигнал про необхідність припинення вогню та можливе визнання окупації захоплених Росією територій. У своєму розкішному гольф-клубі у Флориді Трамп заявив:

"Приємно говорити, що вони хочуть повернути свою землю, але міста здебільшого зруйновані. Ви дивитеся на деякі з цих міст, і там не залишилося жодної будівлі. Отже, коли ви говорите "повернути країну"… Повернути що? Це 110-річна реконструкція".

Незважаючи на це, кілька європейських джерел, які побажали залишитися анонімними, вважають, що сигнали, надіслані Трампом, не є негативними - генерал Кіт Келлог, який був призначений посланником в Україні, високо оцінив нові пакети зброї адміністрації Джо Байдена та дозволу атакувати об’єкти на російській території. Трамп хоче досягти миру, але з позиції сили.

"Для нього важливо не виглядати слабким", - сказав високопоставлений чиновник.

"Трамп ще не прийняв рішення, одного дня він показує одне, наступного - інше, тому так важливо діяти зараз і передати наші меседжі", - сказало джерело в українському уряді.

"2025 рік буде вирішальним", — заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

Наразі Європа прагне озброїти Україну, щоб посилити її позиції перед можливими переговорами, та перетворити країну на обороноздатну державу, що стримуватиме Кремль.

Президент Франції Еммануель Макрон запропонував ідею європейських миротворчих військ, однак більшість союзників вважає, що перш ніж відправляти такі сили, необхідно досягти миру.

Європа та США залишаються важливими партнерами для Києва. Водночас тиск часу та невизначеність у Вашингтоні змушують Україну та її союзників діяти швидко, щоб сформувати нову парасольку безпеки.

Трамп і Україна - чого чекати

Раніше УНІАН повідомляв, що майбутня інавгурація Трампа не обіцяє нічого хорошого для інтересів Заходу та України. Найімовірніше, після 20 січня військова та економічна допомога Києву від Вашингтона значно скоротиться, а переговори з Росією почнуться швидко. Таку думку висловив колишній радник президента США з національної безпеки Джон Болтон.

Президент України Володимир Зеленський припускав, що повномасштабна війна в Україні проти РФ може завершитися у 2025 році, адже Трамп здатен чинити великий тиск на РФ через посилення України. Але це залежить "від волі тих, хто цього хоче".

Ще до інавгурації до Києва має прибути майбутній спецпредставник Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог. Втім, Зеленський висловив скепсис щодо успіху місії Келлога.

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