За його словами, ця атака була "невчасною".

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп прокоментував останню масовану атаку Російської Федерації на Україну, під час якої загинули люди.

Американський лідер написав у своїй соціальній мережі Truth Social, що такий обстріл не був необхідним, а також закликав "Володимира" зупинитися та укласти угоду про завершення війни:

"Я не задоволений російськими ударами по Києву. Це не було необхідно, і дуже невчасно. Володимире, зупинись! 5000 солдатів щотижня гинуть. Давайте укладемо мирну угоду!".

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