За словами обраного президента США, Метью Уїтекер - "сильний воїн і вірний патріот"

Обраний президент США Дональд Трамп визначився з кандидатурою на посаду посла країни в НАТО. Ним став колишній виконувач обов'язків генерального прокурора США Метью Уїтакер.

За словами Трампа, Уїтакер - "сильний воїн і вірний патріот, який забезпечить захист інтересів Сполучених Штатів".

"Він зміцнить відносини з нашими союзниками по НАТО і вистоїть перед загрозами миру та стабільності - він поставить Америку на перше місце",- написав Трамп.

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Він також запевнив у здібностях Уїтакера представляти Сполучені Штати "з силою, чесністю та непохитною відданістю":

"Я з нетерпінням чекаю можливості працювати з ним, щоб надалі просувати мир через силу, свободу та процвітання у всьому світі".

Кадрові ініціативи Трампа

Обраний президент США Дональд Трамп вирішив призначити очільником Федеральної комісії зі зв'язку США "борця з цензурою". Важливим відомством у США керуватиме республіканець Брендан Карр, який виступав за те, щоб діяти в інтересах компанії мільярдера Ілона Маска.

Раніше УНІАН повідомляв, що Трамп призначив наймолодшу прессекретарку Білого дому в історії. Керолайн Лівітт раніше була прессекретаркою передвиборчої кампанії Трампа.

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