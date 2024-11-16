Новий президент США Дональд Трамп призначив Керолайн Лівітт на посаду прессекретаря Білого дому. Вона стане наймолодшою прессекретаркою голови Вашингтона за всю історію країни, пише Associated Press.
В агентстві нагадали, що Лівітт раніше була прессекретаркою передвиборчої кампанії Трампа. Республіканець підкреслив, що вона зможе успішно справлятися зі своєю роботою.
"Керолайн Лівітт виконала феноменальну роботу на посаді національного прессекретаря в моїй кампанії, і я радий оголосити, що вона буде працювати прессекретаркою Білого дому. Керолайн розумна, жорстка і довела, що є високоефективним комунікатором з громадськістю. Я абсолютно впевнений, що вона досягне успіху на трибуні й допоможе донести наше послання американському народу, оскільки ми робимо Америку знову великою", - сказав Трамп.
27-річна Лівітт стане наймолодшим прес-секретарем Білого дому в історії, обійшовши Рона Зіглера, який був на аналогічній посаді у 29 років у адміністрації 37-го президента США Річарда Ніксона, зазначили журналісти.
У своїх соцмережах Лівітт подякувала Трампу за віру у свою кандидатуру й заявила, що допоможе президенту США "зробити Америку знову великою", поділилися в агентстві.
Журналісти з'ясували, що Лівітт родом з Нью-Гемпшира і є переконаною прихильницею Трампа. За їхніми словами, нова прессекретарка Білого дому здатна швидко реагувати на раптові ситуації та агресивно захищати республіканця в телевізійних інтерв'ю.
Раніше Лівітт працювала прессекретаркою MAGA Inc., суперполітичного комітету політичних дій, який підтримує Трампа. У 2024 році вона приєдналася до його передвиборчої кампанії.
Під час першого терміну Трампа Лівітт працювала у пресслужбі Білого дому. Пізніше вона стала директоркою зі зв'язків з громадськістю республіканської палати представників Нью-Йорка Еліз Стефаник, яку республіканець призначив своїм послом США в ООН, розповіли журналісти.
Дональд Трамп - останні новини
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