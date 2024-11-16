Керолайн Лівітт раніше була прессекретаркою передвиборчої кампанії Трампа.

Новий президент США Дональд Трамп призначив Керолайн Лівітт на посаду прессекретаря Білого дому. Вона стане наймолодшою прессекретаркою голови Вашингтона за всю історію країни, пише Associated Press.

В агентстві нагадали, що Лівітт раніше була прессекретаркою передвиборчої кампанії Трампа. Республіканець підкреслив, що вона зможе успішно справлятися зі своєю роботою.

"Керолайн Лівітт виконала феноменальну роботу на посаді національного прессекретаря в моїй кампанії, і я радий оголосити, що вона буде працювати прессекретаркою Білого дому. Керолайн розумна, жорстка і довела, що є високоефективним комунікатором з громадськістю. Я абсолютно впевнений, що вона досягне успіху на трибуні й допоможе донести наше послання американському народу, оскільки ми робимо Америку знову великою", - сказав Трамп.

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27-річна Лівітт стане наймолодшим прес-секретарем Білого дому в історії, обійшовши Рона Зіглера, який був на аналогічній посаді у 29 років у адміністрації 37-го президента США Річарда Ніксона, зазначили журналісти.

У своїх соцмережах Лівітт подякувала Трампу за віру у свою кандидатуру й заявила, що допоможе президенту США "зробити Америку знову великою", поділилися в агентстві.

Журналісти з'ясували, що Лівітт родом з Нью-Гемпшира і є переконаною прихильницею Трампа. За їхніми словами, нова прессекретарка Білого дому здатна швидко реагувати на раптові ситуації та агресивно захищати республіканця в телевізійних інтерв'ю.

Раніше Лівітт працювала прессекретаркою MAGA Inc., суперполітичного комітету політичних дій, який підтримує Трампа. У 2024 році вона приєдналася до його передвиборчої кампанії.

Під час першого терміну Трампа Лівітт працювала у пресслужбі Білого дому. Пізніше вона стала директоркою зі зв'язків з громадськістю республіканської палати представників Нью-Йорка Еліз Стефаник, яку республіканець призначив своїм послом США в ООН, розповіли журналісти.

Дональд Трамп - останні новини

Раніше УНІАН писав, що президент США Дональд Трамп висуне на пост голови МОЗ противника вакцинації та прихильника теорій змови Роберта Ф. Кеннеді-молодшого. Експерти вважають, що це рішення стане передвісником найбільшого в історії переосмислення системи охорони здоров'я Штатів.

Крім того, президент України Володимир Зеленський заявляв, що з командою Трампа війна в нашій країні завершиться швидше. Він наголосив, що для України важливий справедливий мир.

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