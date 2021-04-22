Зазначимо, що дані обмеження не стосуються туристів. Вони, як і раніше, мають право безперешкодно виходити на вулицю в будь-який час.

У Туреччині вводять загальнонаціональну цілодобову комендантську годину через ситуацію з коронавірусом. Обмеження діятиме з 19:00 22 квітня до 05:00 26 квітня.

Читайте такожУ Туреччині посилюють карантинні обмеженняЯк повідомляє CNN Turk з посиланням на циркуляр Міністерство внутрішніх справ, під час дії комендантської години громадяни матимуть право виходити з дому тільки для відвідування найближчих продуктових магазинів і аптек з 10:00 до 17:00, візитів до лікарів і вигулу собак.

"У зв'язку з тим, що 23 квітня є державним святом - Днем національної незалежності та дітей, цього тижня обмеження виходу на вулицю розпочнеться о 19:00 22 квітня і закінчиться о 05:00 26 квітня",- йдеться в циркулярі міністерства.

Зазначимо, що дані обмеження не стосуються туристів. Вони, як і раніше, мають право безперешкодно виходити на вулицю в будь-який час. Однак, ті хто знаходяться в країні за довготривалою візою чи посвідкою на проживання повинні дотримуватися даних обмежень.

Коронавірус в Туреччині

В березні уряд Туреччини ухвалив рішення знову ввести загальнонаціональну комендантську годину у вихідні дні.

Тиждень тому в країні добовий приріст захворюваності коронавірусом показав максимум з початку пандемії, склавши 63 082 випадки, в середу був зареєстрований максимум смертей за добу - 346.

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Автор: Ірина Погоріла