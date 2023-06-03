Турецький спецназ буде перекинутий на Балкани в найближчі кілька днів.

Турецьке Міноборони відправить в Косово додаткові військові підрозділи. Там нещодавно були зафіксовані конфлікти за участю сербів.

Там уточнили, що рішення прийняли на вимогу командування об'єднаних Збройних сил НАТО, передає Анадолу. Додаткові підрозділи будуть перекинуті до 5 червня в казарми "Султана Мурата".

Там зазначили, що країна продовжить робити внесок у забезпечення миру на міжнародному рівні. "Анкара закликає всі сторони проявляти стриманість", - зазначили в міністерстві.

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Конфлікти в Косово

Влітку 2022 року на кордоні між Косово та Сербією сталися зіткнення через нові правила проїзду в Косово. У грудні того ж року відносини між сторонами знову загострилися, коли влада Косово перекрила головний перехід на кордоні з Сербією.

У березні в ЄС повідомляли, що Сербія і Косово нібито узгодили план щодо нормалізації відносин. Проте вже в травні між сторонами знову спалахнув конфлікт. Зокрема, 29 травня, миротворці НАТО сформували кордони безпеки навколо трьох міських рад у частково визнаному Косово. Це знадобилося, щоб стримати сербів, які протестують проти того, що мери етнічних албанців займуть посади в районі сербів.

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