Польский прем'єр не приховує, що розчарований провалом рішення сенаторів.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск різко відреагував на провал голосування Сенату США за законопроект про допомогу Україні.

У соціальній мережі X польський прем'єр заявив, що республіканська партія США зраджує демократичні свободи, провалюючи це голосування.

"Шановні сенатори-республіканці Америки. Рональд Рейган, який допоміг мільйонам із нас відвоювати свободу та незалежність, напевно, сьогодні повертається в могилі. Ганьба вам", - написав Туск.

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Нагадаємо, що республіканецт Рональд Рейган відомий своєю антикомуністичною політикою. Він підтримував Польщу у її прагненнях до демократизму та виходу з-під контролю Москви.

Голосування про допомогу Україні

Ввечері 7 лютого (за Києвом) у Сенаті США відбулося голосування щодо подальшого розгляду закону щодо допомоги Україні, Ізраїлю, Тайваню та безпеки американського кордону. Проте воно виявилося провальним.

Сенатори не змогли набрати необхідної кількості голосів для просування розгляду документу (для цього потрібно 60 голосів). За підсумками голосування стало відомо, що 49 сенаторів проголосували "за", 50 – "проти".

Водночас у ЗМІ писали, що існує і план "Б" – демократи в Сенаті готувалися розділити питання іноземної допомоги Україні, Ізраїлю, Тайваню й кордону.

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден різко критикував республіканців у Конгресі після того, як Республіканська партія Сенату заблокувала просування двопартійної угоди про кордон і пакету допомоги Україні та Ізраїлю.

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