Соцмережа ще в травні почала позначати деякі пости Трампа як"недостовірні".

Соцмережа Twitter в суботу обмежила можливості користувачів щодо взаємодії з твітами офіційного акаунту президента США Дональда Трампа, які стосуються підсумків президентських виборів.

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Як повідомляє Business Insider, користувачі не могли ставити лайки до деяких твітів Трампа і залишати під ними коментарі. При спробі залишити лайк з'являлося повідомлення, в якому стверджувалося, що публікація порушує правила Twitter, тому адміністрація намагається обмежити її поширення.

Однак через кілька годин можливість лайкати проблемні твіти повернулася. Але користувачі все одно спочатку бачать велике попередження про те, що зміст публікації є суперечливим.

Представник Twitter пояснив журналістам, що обмеження можливості взаємодіяти з проблемними твітами було "ненавмисним". Можливість лайкати їх повернули, але користувачі все одно бачать на таких твітах позначку про зміст.

Twitter ще в травні почав позначати деякі пости Трампа як "недостовірні". Президент, у відповідь, звинуватив соцмережу в "придушенні свободи слова".

Трамп відмовляється визнавати результати виборів президента США, на яких він програв Байдену. Свою точку зору він активно просуває в тому числі і через соцмережі, публічно звинувачуючи Демократів у підтасовуванні результатів голосування.

Вибори президента США

Вибори в США пройшли 3 листопада, офіційно підсумки не оголошені. За підрахунками найбільших ЗМІ, перемогу здобув Байден.

Дональд Трамп не визнає перемогу Демократа, але при цьому погодив процедуру передачі влади.

Вибори супроводжуються акціями протесту - як на підтримку Трампа, так і проти нього.

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Автор: Дмитро Кулеба