У неділю вранці, 4 квітня, в озері Нам Нгум, поблизу столиці Лаосу, перекинулася яхта.
За даними Сіньхуа, на ній знаходився колишній президент країни Тюммалі Сайнясон.
Повідомляється, що інцидент стався о 10:30 за місцевим часом. Всього на борту яхти перебувало близько десяти осіб. В цей час в столичному районі почався раптовий шторм з сильним вітром, громом і зливою.
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Озеро Нам Нгум розташоване приблизно в 60 кілометрах на північ від В'єнтьяна і є місцем відпочинку столичних жителів у вихідні.
Як передає ТАСС, посилаючись на дані місцевих рятувальників, екс-президент був евакуйований і доставлений в госпіталь, його молодший син і дві дочки також врятовані. Доля інших пасажирів яхти залишається невідомою.
На цей час тривають пошуково-рятувальні роботи на місці аварії.
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