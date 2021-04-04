За даними ЗМІ, яхта потрапила в шторм.

У неділю вранці, 4 квітня, в озері Нам Нгум, поблизу столиці Лаосу, перекинулася яхта.

За даними Сіньхуа, на ній знаходився колишній президент країни Тюммалі Сайнясон.

Повідомляється, що інцидент стався о 10:30 за місцевим часом. Всього на борту яхти перебувало близько десяти осіб. В цей час в столичному районі почався раптовий шторм з сильним вітром, громом і зливою.

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Озеро Нам Нгум розташоване приблизно в 60 кілометрах на північ від В'єнтьяна і є місцем відпочинку столичних жителів у вихідні.

Як передає ТАСС, посилаючись на дані місцевих рятувальників, екс-президент був евакуйований і доставлений в госпіталь, його молодший син і дві дочки також врятовані. Доля інших пасажирів яхти залишається невідомою.

На цей час тривають пошуково-рятувальні роботи на місці аварії.

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Автор: Денис Прядко