За рівнем смертності український театр бойових дій випереджає навіть конфлікти на Близькому Сході та в Африці.

2024 рік став найбільш нестабільним за кількістю збройних конфліктів за всю історію після 1945 року. Про це йдеться в новому дослідженні Програми даних про конфлікти Уппсальського університету (UCDP), пише The Times.

Аналітики зафіксували 61 державний конфлікт, з яких 11 переросли у повномасштабні війни з понад тисячею бойових загиблих кожна.

Найкривавішим конфліктом року залишилася війна Росії проти України: понад 76 000 загиблих у бойових діях у 2024 році — найвищий показник серед усіх воєн світу. За рівнем смертності український театр бойових дій випереджає навіть конфлікти на Близькому Сході та в Африці.

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Загалом від "організованого насильства" у 2024 році загинуло близько 160 000 людей. Це четвертий за кількістю втрат рік з часу геноциду в Руанді (1994) і другий за рівнем активності після 2022 року.

Ситуація для цивільного населення стала ще тривожнішою: щонайменше 13 900 цивільних були вбиті навмисно, що на 31% більше, ніж у 2023 році. У деяких конфліктах, як-от у секторі Гази, цивільні становлять до 98% загиблих.

"Ми спостерігаємо стрімке зростання міждержавних конфліктів і ситуацій, де уряди підтримують озброєні угруповання за межами власної країни", — зазначає старший аналітик UCDP Шон Дейвіс.

Він підкреслює, що це "тривожна тенденція", яка сприяє зростанню жертв серед мирного населення.

Війна в Україні - найкривавіший конфлікт в Європі з часів Другої світової

Нагадаємо, що 24 лютого 2022 року Росія здійснила повномасштабне вторгнення в Україну. Це стало найкривавішим конфліктом у Європі з часів Другої світової. За даними міжнародних аналітиків, лише у 2024 році на фронті загинуло близько 76 000 осіб — більше, ніж у будь-якому іншому сучасному конфлікті. Загальна кількість загиблих — військових і цивільних — уже сягнула сотень тисяч.

Руйнування цивільної інфраструктури, депортації, катування, удари по житлових районах і масові втрати серед мирного населення зробили війну однією з найбільш задокументованих у XXI столітті. Зруйновані міста, мільйони біженців і постійна загроза ядерної ескалації — це її жахливі реалії.

Порівняно з Другою світовою, війна в Україні менша за масштабами, але схожа за рівнем руйнувань та втрат у деяких регіонах. Це перший випадок після 1945 року, коли велика ядерна держава розв’язала повномасштабну війну проти сусіда в Європі.

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