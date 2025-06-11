Усіх їх лікували у Білорусі після невдалої спроби захопити українську столицю за кілька днів.

Журналісти-розслідувачі української та російської служб "Радіо Свобода", Білоруського розслідувального центру та спільноти KibOrg встановили особи 898 російських військових, поранених під час невдалої спроби захоплення Києва на початку повномасштабного вторгнення. Військових лікували у прикордонних лікарнях Гомеля та Хойників у Білорусі.

Як повіжомляє "Радіо Свобода", з витоків в даних Міноборони РФ стало відомо, що серед поранених — бійці "елітних" спецпідрозділів з Кубинки, Солнєчногорська, Хабаровська, Підмосков’я, а також десантники з Пскова, Ульяновська та Бурятії. Ідентифіковано й членів Росгвардії, зокрема ОМОНу з Кемеровської області, яких підозрюють у вбивствах цивільних у Гостомелі.

Особливу увагу привертає командир 6-ї роти 234 десантно-штурмового полку Олександр Квітко з позивним "Шкіпер". Його підрозділ перебував у Бучі під час масових вбивств, а сам Квітко, згідно зі свідченнями, міг бути причетний до загибелі пенсіонерки Алли Мінаєвої. Журналісти виявили його ім’я в рукописному списку поранених, знайденому після звільнення міста.

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Документи також підтвердили участь спецназу Головного розвідувального управління (ГРУ), бійців 31-ї бригади, 5-ї танкової та 37-ї мотострілецької бригад. Встановлено, що солдати з Бурятії контролювали ділянки траси Київ–Чоп і розстрілювали авто з мирними мешканцями. Імена поранених з цих підрозділів вдалося підтвердити як у лікарняних списках, так і за документами, знайденими на місці бойових дій.

Це одне з наймасштабніших документальних підтверджень присутності російських військових підрозділів у Київській області на початку війни. Індентифікаційні дані стануть основою для розслідувань воєнних злочинів російських загарбників проти України.

Злочини окупантів на Київщині

Як повідомляв УНІАН, під час окупації Київської області у лютому-березні 2022 року російські війська вчинили низку задокументованих воєнних злочинів проти мирного населення. Найбільший резонанс викликала різанина в Бучі, де після звільнення українські сили виявили масові поховання та тіла цивільних зі слідами тортур, вогнепальними пораненнями та зв’язаними руками. За даними ООН, лише в одному місті Буча загинуло щонайменше 458 осіб.

В Ірпені, Бородянці, Гостомелі та інших населених пунктах Київщини зафіксовано страти, зґвалтування, викрадення, грабежі та знищення цивільної інфраструктури. Багато тіл було виявлено у підвалах, у деяких випадках зі слідами насильства й тортур. Українські правоохоронці, разом із міжнародними експертами, задокументували сотні злочинів, які класифікуються як порушення Женевських конвенцій.

Зокрема, 234-й десантно-штурмовий полк із Пскова, 64-та мотострілецька бригада з Хабаровська та росгвардійці з Красноярського краю безпосередньо фігурують у розслідуваннях щодо вбивств і знущань над мирними мешканцями. П’ятьом співробітникам Росгвардії вже оголошено підозри у розстрілах мирних жителів у Гостомелі 25 лютого.

Доказова база зібрана із численних свідчень, відео, перехоплень, а також документів, які російські військові залишили під час відступу. Ці дані стали основою кримінальних проваджень в Україні та міжнародних позовів, зокрема в Міжнародному кримінальному суді.

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