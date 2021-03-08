Близько 50 жінок, які брали участь в акціях протесту, перебувають в місцях позбавлення волі або під домашнім арештом.

У Білорусі з травня минулого року, коли стартувала президентська передвиборна кампанія, було відкрито 141 політично вмотивовану справу проти жінок.

Читайте такожУ Білорусі проти правозахисного центру "Весна" порушили кримінальну справу

Про це повідомляє правозахисний центр «Вясна».

«Правозахисному центру «Вясна» відомо, щонайменше, про 141 політично вмотивовану кримінальну справу, порушену в Білорусі проти жінок від початку виборчої кампанії», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що, як мінімум, 49 жінок, які брали участь в акціях протесту, перебувають у місцях позбавлення волі або під домашнім арештом, 10 з яких вже засуджені до реальних термінів позбавлення волі, решта чекають судів.

Крім того, 38 жінок визнані політичними в'язнями.

Ще щонайменше 17 жінок засуджені до «домашньої хімії» (обмеження волі без направлення до виправної установи відкритого типу) або оштрафовані і зараз перебувають на волі.

Також «Вясна» повідомив, що, як мінімум, 75 жінок перебувають на волі в статусі підозрюваних у кримінальних справах, частина з них виїхали за кордон.

Протести в Білорусі

9 серпня 2020 року в Білорусі відбулися президентські вибори. Згідно з офіційними даними ЦВК, за Олександра Лукашенка проголосували 80,1% виборців, за його головного опонента Світлану Тіхановську - 10,1%.

Після оголошення результатів виборів країну охопили акції протесту. Силовики затримують учасників мітингів і застосовують до них насильство, відкривають політично мотивовані справи проти опозиціонерів.

23 вересня в Мінську відбулася таємна інавгурація Лукашенка.

В Євросоюзі не визнали результати виборів і ввели санкції проти білоруських чиновників, відповідальних за фальсифікацію результатів голосування і застосування насильства проти незгодних.

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Автор: Павло Степанець