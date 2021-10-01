За офіційною версією, айтішник Андрій Зельцер відкрив стрілянину по силовиках, які увірвалися в його квартиру.

Білоруські правозахисники повідомляють про близько 50 затриманих громадян після загибелі співробітника КДБ нібито під час обшуків квартири мешканця Мінська – айтішника Андрія Зельцера.

Про це йдеться у повідомленні організації Вясна.

У правозахисній групі підтвердили збільшення випадків політичного тиску 30 вересня.

Так, за статтею 360 Кримінального кодексу Білорусі про образу представника влади та розпалювання соціальної ворожнечі було затримано близько півсотні людей. Всі перебувають у мінському СІЗО на Окрестіна.

Читайте такожЕкс-президента Франції Саркозі засудили до року в'язниціПравозахисники вважають, що громадян затримали через залишені у соцмережах коментарі про загибель співробітника КДБ і мінчанина.

Водночас в організації опублікували список затриманих з 83 громадян.

Вбивство Андрія Зельцера: що відомо

У Мінську, 28 вересня, чоловік відкрив стрілянину по силовиках, які увірвалися в його квартиру.

За офіційною версією, чоловік вистрілив в одного з силовиків з мисливської рушниці. Той отримав смертельні поранення. Стрілка також убили.

Як стало відомо пізніше, вбитим виявився 32-річний мешканець Мінська Андрій Зельцер.

У Комітеті державної безпеки Білорусі повідомили, що інцидент стався під час відпрацювання адрес, в яких могли перебувати особи, причетні до терористичної діяльності. Силовики відкрили кримінальне провадження за статтею про вбивство особи у зв'язку зі здійсненням нею службової діяльності.

Дружину вбитого айтішника Марію Успенську помістили до слідчого ізолятора Мінська. Її затримали за підозрою у співучасті убивства силовика через те, що вона нібито знімала злочин на камеру.

Автор: Яна Ставська