У КДБ заявили, що проводили відпрацювання адрес, за якими могли перебувати особи, причетні до терористичної діяльності.

У Мінську чоловік відкрив стрілянину по силовиках, які увірвалися в його квартиру. Один з них отримав смертельне поранення.

Про це повідомляє Nexta.

Чоловік вистрілив в одного з силовиків з мисливської рушниці. Той отримав смертельні поранення. Стрілка також убили.

За даними каналу, вбито 32-річного Андрія Юрійовича Зельцера. Він працював в IT-компанії EPAM Systems.

Читайте такожВ Іспанії з'явилася соціальна реклама з "російськими повіями": у РФ обурені (фото)У Комітеті державної безпеки Республіки Білорусь повідомили, що інцидент стався під час відпрацювання адрес, в яких могли перебувати особи, причетні до терористичної діяльності.

"В одній з квартир житлового будинку по співробітниках правоохоронних органів особливо небезпечним злочинцем з рушниці був відкритий вогонь на ураження, в результаті чого співробітник Комітету держбезпеки був смертельно поранений. Вогнем у відповідь злочинець був знищений", - йдеться в повідомленні.

Порушено кримінальну справу за частиною 2 статті 139 (вбивство особи у зв'язку зі здійсненням нею службової діяльності).

Раніше повідомлялося, що в Одеській області чоловік повідомив в поліцію, що під час полювання застрелив свого друга.

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Автор: Людмила Жерновська